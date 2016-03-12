به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی محمدیان پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی در همه بقاع استان برنامه‌های ویژه فرهنگی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری یکی از مهم‌ترین طرح‌های اوقاف ویژه نوروز است، افزود: در این طرح بقاع پر تردد استان برای حضور زائران آماده می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در کنار آماده‌سازی بقاع برای حضور زائران خیمه های معرفت که شامل غرفه کودکان، قرآنی، عفاف و حجاب، مشاوره دینی و ترویج فرهنگ وقف است در بقاء برپا خواهد شد.

محمدیان به برگزاری جلسات توجیهی برای هیئت امنای بقاع اشاره کرد و گفت: این جلسات در راستای فرآهم آوردن مکانی آرام و امن برای زائران برگزار می شود.

محمدیان از برگزاری دو برنامه ویژه در عید نوروز توسط اوقاف خبر داد و بیان کرد: اولین برنامه جشن میلاد حضرت زهرا(س) و دیگری ۱۲ اسفند روز جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه تجمع بزرگ فاطمی در روز میلاد حضرت زهرا(س) در بقاء استان برگزار می شود اظهار کرد: تجمع سادات و بانوان در این روز موجب این می‌شود که دشمنان بدانند علیرغم تفرقه افکنی ها در ادیان مختلف مسلمانان هنوز حب به اهل بیت در دل ها وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: پخش دعای تحویل سال و سخنرانی مقام معظم رهبری در بقاع از دیگر برنامه های اوقاف در آغازین روزهای بهار است.