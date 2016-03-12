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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر:

طرح آرامش بهاری در ۴۰ بقعه متبرکه استان بوشهر اجرا می‌شود

طرح آرامش بهاری در ۴۰ بقعه متبرکه استان بوشهر اجرا می‌شود

بوشهر - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اجرای طرح آرامش بهاری ویژه نوروز در ۴۰ بقعه متبرکه استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی محمدیان پیش از ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی در همه بقاع استان برنامه‌های ویژه فرهنگی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری یکی از مهم‌ترین طرح‌های اوقاف ویژه نوروز است، افزود: در این طرح بقاع پر تردد استان برای حضور زائران آماده می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در کنار آماده‌سازی بقاع برای حضور زائران خیمه های معرفت که شامل غرفه کودکان، قرآنی، عفاف و حجاب، مشاوره دینی و ترویج فرهنگ وقف است در بقاء برپا خواهد شد.

محمدیان به برگزاری جلسات توجیهی برای هیئت امنای بقاع اشاره کرد و گفت: این جلسات در راستای فرآهم آوردن مکانی آرام و امن برای زائران برگزار می شود.

محمدیان از برگزاری دو برنامه ویژه در عید نوروز توسط اوقاف خبر داد و بیان کرد: اولین برنامه جشن میلاد حضرت زهرا(س) و دیگری ۱۲ اسفند روز جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه تجمع بزرگ فاطمی در روز میلاد حضرت زهرا(س) در بقاء استان برگزار می شود اظهار کرد: تجمع سادات و بانوان در این روز موجب این می‌شود که دشمنان بدانند علیرغم تفرقه افکنی ها در ادیان مختلف مسلمانان هنوز حب به اهل بیت در دل ها وجود دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر بیان کرد: پخش دعای تحویل سال و سخنرانی مقام معظم رهبری در بقاع از دیگر برنامه های اوقاف در آغازین روزهای بهار است.

کد مطلب 3578632

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