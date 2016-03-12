همراه بودن با شهیدان بر ما لازم است/ مظلومیت شهدای نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی پیش از ظهر شنبه در یادواره شهدای نیروی انتظامی لرستان با اشاره به اینکه ارزش انسان ها در مقایسه آنها با یکدیگر و در میدان های مختلف مشخص می شود، اظهار داشت: خداوند متعال انسان ها را در میدان های مختلف آزمایش می کند تا ارزش و جایگاه آنها مشخص شود.

وی با بیان اینکه قرآن کریم مردم را از نظر اعتقاد به سه دسته مومنان، کافران و منافقان تقسیم می کند، تصریح کرد: قرآن کریم انسان ها را از نظر مقام آنها در دو دسته رفاه طلبان و راست قامتان تقسیم کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه رفاه طلبان در بزم و عیش با انسان ها شریک هستند اما راست قامتان در میدان رزم و جهاد با انسان ها شریک می شوند، افزود: رفاه طلبان به خود می اندیشند و خود را معیار قرار می دهند و هرجا سود و منفعتی برای آنها باشد حضور می یابند.

راست قامتان جهاد و ایثار را به حد اعلی رساندند

آیت الله میرعمادی یادآور شد: راست قامتان هرجا خدا و رضایت او باشد حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه ریا، خودنمایی و خودستایی کار رفاه طلبان است، گفت: اخلاص، خدا و عمل به تکلیف کار راست قامتان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خداوند متعال در قرآن کریم دستور داده با راست قامتان باشیم، تصریح کرد: راست قامتان کسانی هستند که صداقت، جهاد و ایثار را به حد اعلی رسانده اند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه شهدا انسان های راست قامتی هستند که با رزم‌شان به قله معرفت و عرفان رسیده اند، افزود: رسیدن به این درجه از معرفت و عرفان سختی های زیادی داشت و دل کندن از جان کار آسانی نبود.

وی با اشاره به اینکه در میدان شهادت، شهدای نیروی انتظامی از مظلومیت خاصی برخوردارند، اظهار داشت: گاهی انسان دشمن را در روبه روی خود می بیند و می جنگد و گاهی دشمن مکار و شرور در مقابل انسان قرار می گیرد.

برای همرا بودن با شهدا باید بینش خود را درست کنیم

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه از ۱۳ هزار شهید نیروی انتظامی ۶ هزار شهید مربوط به دوران دفاع مقدس و ۷ هزار شهید در میدانی که افراد شرور، فاسد، ضدانقلاب و منفعت خواه بودند به شهادت رسیده اند، تصریح کرد: این تعداد شهید گواه بر مظلومیت شهدای نیروی انتظامی است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه همراه بودن با شهدا بر ما لازم است، افزود: برای با شهدا بودن در درجه اول باید بینش خود را درست و در درجه دوم عمل و رفتار خود را خدایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید جایگاه رفیع شهدا و ارمان ها و راه آنان را حفظ و حراست کنیم، گفت: هرکس با شهدا همراه شود از نعمت ها و رحمت های الهی بهره مند می شود.