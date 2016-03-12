۱۲ هزار اصله نهال در حاشیه راه نوشهر - رویان غرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان پیش از ظهر شنبه در نشست با دهیاران بخش مرکزی نوشهر عنوان داشت: همه دهیاران لازم است تا نسبت به اجرای این طرح اهتمام بیشتری داشته باشند و درنهایت مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
وی با اشاره به استقبال سرمایه گذاران برای احداث هتل و مجموعههای گردشگری در سطح شهرستان بویژه در بخش مرکزی نوشهر گفت: خوشبختانه استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهرستان رو به افزایش است و همه باید کمک کنیم تا در موازین قانونی، موانع اداری و بروکراسی رفع گردد و ذائقه سرمایه گذاران افزایش یابد.
شادمان با اشاره به نقش دهیاران در پاسخگویی و تکریم مراجعه کنندگان گفت: با روی گشاده و احترام به مردم به عنوان ولی نعمتان نظام خدمت رسانی کنند.
وی با قدردانی از تلاش و همت دهیاران در توسعه منطقه از دهیاران بهعنوان فرمانداران و بخشداران هر روستا ارزیابی کرد و گفت: دهیاران با خلاقیت، برنامه و کار مضاعف نقش محوری در توسعه منطقه دارند.
فرماندار نوشهر در بخش دیگر با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و حضور انبوه مسافران و گردشگران در شهرستان و در بخش مرکزی نوشهر اظهار داشت: پاکسازی محور از نخالهها و زبالهها در بخش مرکزی از اهمیت مهمی برخوردار است و در این خصوص دهیاران، تلاش شبانهروزی داشته باشند.
وی با اشاره به مسافت دسترسی دهیاران به مرکز استان برای تصویب مسائل فنی روستا عنوان داشت: انتظار داریم تا مدیریت بنیاد مسکن و برخی ادارات کل جهت تصویب طرحهای هادی روستاهای غرب استان در شهرستان نوشهر به بررسی درخواستهای فنی بپردازد و این آمادگی در شهرستان نوشهر وجود دارد تا میزبان و مرکز صدور طرحهای هادی غرب استان باشد.
در ادامه بخشدار مرکزی نوشهر نیز با قدردانی از همراهی دهیاران این بخش در برگزاری انتخابات اخیر خاطرنشان کرد: باهمت همه دهیاران و متصدیان انتخابات شاهد برگزاری انتخابات پرشور، حماسی و درنهایت سلامت و آرامش برگزار شد.
مصدق آزادیان در بخش دیگر با اشاره به حضور میلیونی مسافران در بخش مرکزی نوشهر بهواسطه وجود جاذبههای طبیعی دریا و جنگل و منظرهای بکر و زیبا در این بخش عنوان داشت: با همکاری اداره راه و شهرسازی، منابع طبیعی و دهیاران مانور عملی و سراسری جمعآوری زباله و کاشت نهالکاری و درختکاری در محور بخش مرکزی اجرایی شده است.
وی همچنین با اشاره به برنامههای نوروزی در بخش مرکزی نوشهر گفت: آذینبندی، برپایی هفتسین در ورودی روستاها، اجرای نوروز خوانی، برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی در اماکن گردشگری بخش، افزایش ساعت بازدید برای موزههای مردمشناسی و برنامههای فرهنگی و آئینی و دینی بخشی از برنامههای نوروزی در بخش مرکزی خواهد بود.
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