ساخت ۸۰ یادمان شهید در دانشگاه های آزاد کشور در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی طباطبایی پیش از ظهر امروز شنبه در همایش ملی «اسوه های ایثار» که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به عنوان یک واحد نمونه در کشور محسوب می شود، همچنانکه این همایش توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برای اولین بار است که در کشور برگزار می شود.

وی گفت: ضمن اینکه برگزاری مسابقات قرآن و عترت دانشجویان شاهد و ایثارگر و نیز برگزاری جشن فارغ التحصیلی این دانشجویان برای اولین بار توسط دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه اقدام ارزنده دیگری بود که صورت گرفت.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی افزود: برنامه امروز که خاطره نویسی و دلنوشته های دانشجویان شاهد و ایثار گر است یک کار بسیار بزرگ بوده به طوری که این حرکت، یک پشتوانه بزرگ قرآنی دارد، ضمن اینکه ثبت خاطرات از تاریخ صدر اسلام همواره وجود داشته است و در واقع این ثبت وقایع نقش بسیار بزرگی در تاریخ داشته و دارد.

طباطبایی تصریح کرد: متاسفانه در صدر اسلام به دلایلی از ثبت حدیث و روایات جلوگیری به عمل آمد که موجب به وجود آمدن تفرق در جامعه اسلامی شد چرا که نگذاشتند همه احادیث و روایات ثبت و ضبط شود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف بزرگ ائمه ما ثبت و تدوین تاریخ بود، همچنانکه اگر حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در واقعه عظیم عاشورا نبوده و روایتگر این واقعه عظیم نبودند شاید چیزی از کربلا باقی نمی ماند و این خود اهمیت ثبت و ضبط خاطرات و و روایات را بیان می کند.

طباطبایی در خصوص ثبت خاطرات دفاع مقدس هم گفت: از حماسه دفاع مقدس بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری بایستی استفاده و آنها را ثبت کنیم، در واقع هرکس از ایثارگران و رزمندگان آن دوران بایستی از زاویه دید خودش این خاطرات را روایت کند و این البته کار بسیار بزرگی است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی به راستی که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین تمام دانشگاه های کشور همواره پیشرو نیز پیشگام بوده و اقدامات شایسته و درخوری انجام داده است.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی پذیرای تعداد بسیار زیادی از دانشجویان شاهد و ایثار گر است به طوری که حتی ۳۰ شهید مدافع حرم را تقدیم کرده است، خاکسپاری ۲۲۰ شهید گمنام در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اقدام دیگری در راستای ترویج فرهنگ و شهادت است که دانشگاه آزاد اسلامی به انجام رسانده ضمن اینکه ۸۰ یادمان شهید در دانشگاه های آزاد نیز در حال ساخت است.

وی افزود: امیدواریم با برگزاری این چنین همایش هایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پرورش نسل سلحشور همچون دوران دفاع مقدس گامی موثری برداریم و این همایش، مقدمه برگزاری همایش های دیگر طی سالهای آینده بوده و دنبال شود.

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: خواهشی که من از گروه های سیاسی دارم این است که برای رسیدن به اریکه قدرت، از شهدا چشم پوشی کنند و همچنانکه گاه دیده شده بعضی از گروه ها این کار را می کنند و عاجزانه درخواست داریم که هیچ گروهی از تابوت این عزیزان برای خود، نردبان ترقی برای رسیدن به اهداف قدرت نسازند که به راستی این امر یک جفای بسیار بزرگ در حق شهید و شهداست.

گفتنی است، در پایان چند تن از دانشجویان شرکت کننده در همایش به بیان خاطرات خود پرداختند و به برگزیدگان جوایزی اهذا شد.