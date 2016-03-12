رسول صفریان در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین محصولات صادراتی این استان را سیبزمینی و مصنوعات پلاستیکی برشمرد و تصریح کرد: در یازده ماهه سال جاری ۶۳ میلیون و ۸۲۲ هزار و ۶۱۰ کیلوگرم سیبزمینی صادر شده است.
وی با بیان اینکه کل صادرات استان شامل ۷۸ قلم کالا به ارزش ۸۸ میلیون و ۶۹۹ هزار و ۹۱۶ کیلوگرم است، تأکید کرد: در واقع سیبزمینی بیش از ۷۰ درصد وزن محصولات صادراتی استان را شامل میشود.
مدیرکل گمرکات استان ارزش سیبزمینی صادر شده را ۲۶ میلیون و ۱۷۶ هزار و ۸۳۹ دلار عنوان و اضافه کرد: کل ارزش محصولات صادراتی استان ۶۸ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۹۶۷ دلار است که نشان میدهد در ارزش صادراتی نیز سیبزمینی نقش تعیین کننده دارد.
صفریان در خصوص میزان صادرات سیبزمینی از دو گمرک اردبیل و بیله سوار گفت: بیشترین صادرات سیبزمینی با وزن ۵۸ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۷۴ کیلوگرم از گمرک بیله سوار انجام شده است.
وی افزود: وزن سیبزمینی صادر شده از گمرک اردبیل در یازده ماهه سال جاری تنها پنج میلیون و ۶۸۴ هزار و ۵۳۶ کیلوگرم است.
نظر شما