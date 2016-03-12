برخی دولت ها مردسالارند/مانور جناح ها بر حضور کمیتی زنان در صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین قسمت از برنامه تلوزيوني ۱۸۰ درجه با موضوع « نقش زنان در عرصه سیاست»، جمعه شب و با حضور زهره طبیب زاده نماینده مردم تهران در مجلس نهم، فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شورای شهر، زهره الهیان نماینده سابق مجلس و فلاحتي مدیرکل دفتر امور بین الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری از شبكه افق پخش شد.

براساس این گزارش زهره طبیب زاده، نماینده مرد تهران در مجلس نهم در این برنامه با بیان اینکه اگر خانم ها پیش از ورود به مجلس و مسئولیت های اجرایی تجربه هار لازم را کسب کرده باشند دیگر هیچ فرقی در اثر گزاری خانم ها و آقایان وجود ندارد گفت: اگر این تجربه ها کسب نشده باشد و خانم ها صرفا به خاطر سهمیه جنسیتی وارد مجلس شوند خودشان و جامعه را گول زده اند.

طبیب زاده گفت: در حال حاضر بسیاری از مردان ما که در مجلس فعلی هستند و در مجالس گذشته نیز حضور داشتند عناصری ضعیف و ناکار آمدی هستند. مردانی که سابقه تمرین بیش از ۳۰ سال را در نظام داشتند.

وی افزود: از اول انقلاب تا به حالا برخی افراد خاص در کشور مسئولیت های اجرایی را دست به دست کردند و مجالی برای حضور دیگران و گردش نخبگان ایجاد نکردند.

طبیب زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشکل آلودگی هوا در کلان شهرها و نیز بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر ما حاصل مدیریت ضعیف مردان است که جامعه را در سی و چند سال اخیر به خوبی مدیریت نکردند گفت: زنان نباید برای حضور در عرصه سیاست در خواست سخیف سهمیه ای کنند، بلکه باید با کسب توانایی به عنوان یه یک چهره بدرخشند تا انتخاب شوند.

در این نشست همچنین فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران گفت: خانم ها برای وود به عرصه های کلان سیاسی باید تجربه و فعالیت های اجتماعی داشته باشند.

وی افزود: در سال های اخیر حضور بانوان در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی رشد ۲۹۰ درصدی داشته است اما نسبت حضور زنان در اتاق بازرگانی به آقایان ۵ درصد است.

دانشور با بیان اینکه رشد حضور خانم ها در دانشگاه ها نسبت به آقایان به معنای باهوش بودن خانم ها نیست ادامه داد: آقایان به عرصه های کسب کار بیشتر ورود می کنند. عرصه ای که خانم ها جرات ورود به آنرا ندارند. دختران ما از حضور در عرصه کسب و کار می ترسند.

عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران گفت: در عرصه های سیاسی که شاهد حضور زنان هستیم، هیچگاه زنان برای هیئت رئیسه انتخاب نشدند و بیشتر به عنوان منشی انتخاب می شوند. در دانشگاه ها نیز دختران در رشته های مدیریتی تحصیل می کنند و معدلشان از پسرها بیشتر است اما بعد از فارغ التحصیلی پسرها مدیر می شوند و دخترها کارشناس!

دانشور اظهار کرد: در حال حاضر توانمندی در زنان ما برای حضور در عرصه های کلان سیاست ایجاد نشده است و نیاز به تمرین بیشتر دارند.

همچنین زهره الهیان، نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه مخالف کارهای شعاری هستم گفت: اینکه در آستانه انتخابات برخی ها می گویند باید ۳۰ درصد ترکیب مجلس را زنان تشکیل دهند یک شعار است

الهیان افزود: برخی دولت ها تمایلی به ورود زنان به عرصه های کلان سیاسی نداشته و مرد سالار هستند.

وی عنوان کرد: اینکه برخی ها شعار می دهند زنان باید ۳۰ در صد ترکیب مجلس را در دست بگیرند درست نیست. نمونه این کار در پارلمان عراق اجرا شده و نمایندگان زن عراقی می گویند برای پر کردن کرسی های پارلمان بعضا زنانی که تخصص و کار آمدی لازم را ندارند وارد پارلمان می شوند.

الهيان خاطرنشان کرد: طيف ها و جناح ها روي حضور كمي خانم ها مانور ميدهند.

در این برنامه همچنین مدیرکل دفتر امور بین الملل معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: حرکت زنان در دهه اخیر برای مشارکت در عرصه سیاسی و تصمیم گیری به خصوص در سطح شوراهای شهر افزایش خیلی خوبی یافته است.

فلاحتی با بیان اینکه در دور اول شوراهای شهر و روستا در کشور ۱۳۷۵ زن داشتیم و امروز بیش از ۶ هزار نفر زن در شوراهای شهر و روستا حضور دارند افزود: این رقم ۲۰ برابر ظرفیت مجلس است.

وی با اشاره به اینکه حضور زنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی با مقاومت روبرو بوده و به کندی اتفاق افتاده است تصریح کرد: دولت ها باید بیشتر به ظرفیت های زنان اعتماد کنند. گاهی ظرفیت موجود است و دولت ها اهتمامی برای استفاده از آن ندراند.