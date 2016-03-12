امروز به یاد جلسه قبل از تشکیل مجلس ششم افتادم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست هم اندیشی برگزیدگان مرحله اول انتخابات مجلس و نامزدهای مرحله دوم ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان که صبح امروز در تالار همایش کتابخانه ملی برگزار شد، با تبریک پیروزی به منتخبان مردم در مجلس دهم اظهار کرد: امیدوارم مجلس دهم بهتر از مجالس گذشته در مسیر توسعه کشور و تحکیم مبانی اسلامی موفق و موید باشد.

وی افزود: مجلس که از سوی امام مرکز همه قدرت ها و قانون ها نام گرفته است و در رأس امور قرار دارد، دارای ابزارهای مهمی در قانونگذاری است.

انصاری تاکید کرد: در حوزه تقنین، نظام قانونگذاری ما دچار آسیب های بزرگی است اما اجمالا باید بگویم بیش از ۱۱ هزار عنوان قانونی که هر کدام بیش از هزار ماده قانونی دارد موجب شده است که حجم قوانین در کشور ما بدون پالایش و تنقیح بسیار فراتر از حجم قوانین در دیگر کشورها باشد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: این مسئله باعث شده که مجریان قانونی و دستگاههای نظارتی در تزاحمات و خلاء های قانونی دچار مشکل شوند و همین امر گذرگاههایی برای کسانی که قانون شکن هستند را فراهم کرده است.

انصاری ادامه داد: در عرصه نظارت هم علیرغم وجود اختیارات بسیار مهم مثل حق سوال، حق استیضاح و حق تحقیق و تفحص و مهمتر از همه اصل ۹۰ قانون اساسی، نظارت ها کارآمدی خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه هر نماینده ای طبق اصل ۸۸ قانون اساسی و طبق ماده ۲۰۸ آئین نامه داخلی مجلس، حق سوال از وظایف رئیس جمهور و وزرا دارد، گفت: این حق بزرگ که از وظایف نمایندگان است به مثابه ابزاری در اختیار کل ملت ایران برای رصد کردن مسائل کلان است.

انصاری به تعداد سوالات مطرح در دوره نهم مجلس شورای اسلامی از دولت اشاره کرد و گفت: تقدیم ۳ هزار و ۵۰۰ سوال در دوره نهم، وقت کمیسیون های تخصصی مجلس و همچنین وقت وزرا را گرفته است و باعث شده که هر روز وزرا برای پاسخگویی در مجلس حاضر باشند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: البته تعداد کمی از این سوالات به صحن علنی مجلس آمده است اما به نظر می رسد برای اینکه بتواند اثربخشی بهتری داشته باشد باید فرایند بهتری را طی کند تا اثرگذاری آن در اصلاح امور بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱ هزار تذکر در دوره نهم به رئیس جمهور و مسولین اجرایی داده شده است. اهمیت سوال و تذکر از بین رفته و تبدیل به امری عادی شده است در حالی که سوال مجلس باید در جایگاه بهتری قرار گیرد.

انصاری با بیان اینکه من در جلسه امروز یاد جلسه قبل از استقرار نمایندگان محترم مجلس ششم افتادم، گفت: من می خواهم این پیشنهاد را در این جلسه مطرح کنم که برای ۴ سال آینده، مجلس می تواند یک برنامه ای شبیه برنامه ۵ ساله ای که دولت ها دارند برای اصلاح و تنقیح قوانین از یک سو و سازماندهی امر نظارت از دیگر سو داشته باشد.

وی افزود: اگر این برنامه وجود نداشته باشد و ۱۴۰ طرحی که در دوره نهم در مجلس مطرح شد و ۷۰ تا ۸۰ لایحه قانونی که توسط دولت تقدیم مجلس شد، مورد بررسی قرار نگیرد مجلس دهم هم به آسیب های مجالس گذشته گرفتار می شود.

انصاری تصریح کرد: دولت تدبیر و امید با تاکید رئیس جمهور حتی در مجلس نهم بدنبال تعامل حداکثری با تمام مجلس و نمایندگان بود.

وی با بیان اینکه ما همه نمایندگان راه یافته به مجلس را نماینده مردم می دانیم، گفت: ما آمادگی دولت و تک تک وزارتخانه ها را برای همفکری و همراهی در جهت گره گشایی در امور اعلام می کنیم تا توفیقات مجلسی معتدل و کارآمدتر را داشته باشیم.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: ما یک بسته از آسیب شناسی از مجلس و دولت را تقدیم همه راه یافتگان به مجلس دهم خواهیم کرد.