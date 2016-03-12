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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۳

رئیس ستاد برگزاری اعتکاف استان در گفت و گو با مهر:

مراسم اعتکاف در مساجد جامع و محوری آذربایجان شرقی برگزار می شود

مراسم اعتکاف در مساجد جامع و محوری آذربایجان شرقی برگزار می شود

تبریز - رئیس ستاد برگزاری اعتکاف آذربایجان شرقی گفت: برگزاری اعتکاف از لحاظ شرعی تنها در مساجد جایز است و به منظور تسهیل در این امر مساجد محوری برای رفاه حال مومنان تدارک دیده شده است.

حبیب طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رویکرد امسال مراسم اعتکاف در آذربایجان شرقی دعا و نیایش است و مساجد برگزار کننده اعتکاف باید شرایط لازم برای برگزاری این سنت حسنه را دارا باشند و در این مراسم از حضور سخنرانان و مداحان برجسته استان بهره گیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: امسال در تبریز بیش از ۳۰ مسجد در برگزاری سنت حسنه اعتکاف مشارکت خواهند داشت و از ورود کاندیداهای انتخاباتی به فضای معنوی مساجد ممانعت به عمل خواهد آمد و از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا باعث نشوند جو صمیمی و معنوی اعتکاف تحت شعاع قرار گیرد.

رئیس ستاد برگزاری اعتکاف آذربایجان شرقی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به عدم افزایش هزینه های ثبت نام نسبت به سال قبل خاطر نشان شد: امسال نیز هزینه ثبت نام مثل سال قبل برای هر معتکف ۴۰۰ هزار ریال خواهد بود.

کد مطلب 3578683

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