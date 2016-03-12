علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به تغییرات مکرر جوی به ویژه در آستانه فرودین ماه تصریح کرد: افت و افزایش دما و تأثیرات آن بر محصولات نورس کشاورزی مطالعه میشود.
وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال نیز همچنان تغییرات مکرر جوی در اردبیل پیشبینی شده است، متذکر شد: از جمله اینکه از روز سهشنبه تا پنجشنبه سامانه بارشی وارد استان شده و اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: این سامانه موجب بارش در برخی مناطق استان میشود و افت دما در برخی مناطق را به دنبال خواهد داشت.
دولتی مهر بیان داشت: کارشناسان در حال مطالعه میزان تأثیرگذاری این سامانه بر محصولات کشاورزی استان هستند.
وی با بیان اینکه در هفته جاری ابرناکی و وزش باد پیشبینی شده است، تأکید کرد: وضعیت جوی استان به صورت هفتگی پایش شده و اطلاعات آن در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
مدیرکل هواشناسی استان افزود: ضروری است مسافران و گردشگران با اطمینان از شرایط جوی برنامه سفر خود را تدارک ببینند.
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