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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

مدیرکل هواشناسی اردبیل با مهر عنوان کرد؛

تأثیر تغییرات جوی بر روی محصولات کشاورزی اردبیل بررسی می‌شود

تأثیر تغییرات جوی بر روی محصولات کشاورزی اردبیل بررسی می‌شود

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: تأثیر مکرر تغییرات آب و هوایی بر محصولات کشاورزی استان در دست بررسی است.

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید به تغییرات مکرر جوی به ویژه در آستانه فرودین ماه تصریح کرد: افت و افزایش دما و تأثیرات آن بر محصولات نورس کشاورزی مطالعه می‌شود.

وی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال نیز همچنان تغییرات مکرر جوی در اردبیل پیش‌بینی شده است، متذکر شد: از جمله اینکه از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه سامانه بارشی وارد استان شده و اغلب مناطق را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان افزود: این سامانه موجب بارش در برخی مناطق استان می‌شود و افت دما در برخی مناطق را به دنبال خواهد داشت.

دولتی مهر بیان داشت: کارشناسان در حال مطالعه میزان تأثیرگذاری این سامانه بر محصولات کشاورزی استان هستند.

وی با بیان اینکه در هفته جاری ابرناکی و وزش باد پیش‌بینی شده است، تأکید کرد: وضعیت جوی استان به صورت  هفتگی پایش شده و اطلاعات آن در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی استان افزود:  ضروری است مسافران و گردشگران با اطمینان از شرایط جوی برنامه سفر خود را تدارک ببینند.

کد مطلب 3578687
محمد میرزایی ناطق

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