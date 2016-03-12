به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ جدید جرایم رانندگی مصوب و ابلاغ شده است، اظهار داشت: نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۵ اسفندماه امسال در کشور اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه نرخ های جدید حالت بازدارندگی خود را خواهند داشت، تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته درصد پایینی از رانندگان تخلف دارند و جریمه می شوند و قریب به اتفاق رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این جریمه ها برای کمتر شدن تخلفات و حفظ سلامت رانندگان و سرنشینان لازم است، افزود: شکایتی در رابطه با جدول نرخ جدید جرایم رانندگی نداشته ایم.

سردار اشتری تصریح کرد: این جرایم برای کاهش تخلفات رانندگی بوده و ما هم مایل نیستیم که مقدار جرایم تخلفات رانندگی زیاد باشد ولی با این وجود باید جریمه برای رانندگان متخلف اعمال شود.