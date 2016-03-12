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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۲۹

فرمانده نیروی انتظامی:

نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۵ اسفندماه امسال اعمال می‌شود

نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۵ اسفندماه امسال اعمال می‌شود

خرم آباد - فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از اجرایی شدن نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۵ اسفندماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ جدید جرایم رانندگی مصوب و ابلاغ شده است، اظهار داشت: نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۵ اسفندماه امسال در کشور اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه نرخ های جدید حالت بازدارندگی خود را خواهند داشت، تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته درصد پایینی از رانندگان تخلف دارند و جریمه می شوند و قریب به اتفاق رانندگان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه این جریمه ها برای کمتر شدن تخلفات و حفظ سلامت رانندگان و سرنشینان لازم است، افزود: شکایتی در رابطه با جدول نرخ جدید جرایم رانندگی نداشته ایم.

سردار اشتری تصریح کرد: این جرایم برای کاهش تخلفات رانندگی بوده و ما هم مایل نیستیم که مقدار جرایم تخلفات رانندگی زیاد باشد ولی با این وجود باید جریمه برای رانندگان متخلف اعمال شود.

کد مطلب 3578688

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