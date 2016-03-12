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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰

در پیام‌های جداگانه؛

لاریجانی انتصاب مدیر و اعضای شورای حوزه علمیه خراسان را تبریک گفت

لاریجانی انتصاب مدیر و اعضای شورای حوزه علمیه خراسان را تبریک گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه‌ای، انتصاب مدیر و اعضای شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمصباح عاملی مدیر حوزه علمیه خراسان، آیت الله سیدحسن مرتضوی و آیت الله شیخ مهدی مروارید اعضای شورای برنامه‌ریزی و حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه دبیر شورای حوزه علمیه خراسان، افتخار خدمت در آستان قدس امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را تبریک و تهنیت گفت.

در پیام رئیس مجلس آمده است: بی‌شک حوزه علمیه خراسان یکی از ارزشمندترین مراکز علمی تشیع بوده که با پرورش عالمان بزرگ دینی و  علوم اسلامی، منشأ خدمات علمی و فرهنگی فراوانی بوده است

کد مطلب 3578695

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