لاریجانی انتصاب مدیر و اعضای شورای حوزه علمیه خراسان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامهای جداگانهای به حجتالاسلام و المسلمین سیدمصباح عاملی مدیر حوزه علمیه خراسان، آیت الله سیدحسن مرتضوی و آیت الله شیخ مهدی مروارید اعضای شورای برنامهریزی و حجتالاسلام محمدباقر فرزانه دبیر شورای حوزه علمیه خراسان، افتخار خدمت در آستان قدس امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را تبریک و تهنیت گفت.
در پیام رئیس مجلس آمده است: بیشک حوزه علمیه خراسان یکی از ارزشمندترین مراکز علمی تشیع بوده که با پرورش عالمان بزرگ دینی و علوم اسلامی، منشأ خدمات علمی و فرهنگی فراوانی بوده است
نظر شما