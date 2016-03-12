سیستان و بلوچستان خط مقدم مبارزه با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید قاسمی صبح امروز در آیین بزرگداشت شهدای دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ایستادگی در جنگ نرم یکی از سخت ترین الگوهای مقاومت بوده چرا که دشمن در این جبهه هجمه بسیار سنگینی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است.

وی افزود: رفتاها باید به گونه ای باشد تا ضمن شناسائی و رصد این تحرکات با استفاده از توان مبتنی بر مردم با روشنگری های صورت گرفته از سوی علما و ریش سفیدان، توطئه های نرم در سیستان و بلوچستان با شکست روبرو شود.

معاون فرهنگی قرارگاه خاتم الاوصیا(ص) بیان کرد: دشمن در این خطه از هر راهی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند، یکی از توطئه های دشمن ترویج تفکرهای انحرافی است که این دیار را به خط مقدم مبارزه با تفکرهای تکفیری تبدیل کرده است.

این مقام مسئول گفت: روشنگری علما مهم ترین سلاح مبارزه با ترویج تفکرهای تکفیری است، نباید گذاشت تا دشمن در لقای این تفکرها در جامعه نفوذ پیدا کند و زمینه ساز گسست قومی و مذهبی شود.

سردار قاسمی با تاکید بر ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه افزود: بدانید خداوند و شهدا ناظر رفتاری ما هستند، پس مسئولان در هر پست و مقام این جایگاه را احساس کنند.

وی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا تضمین کننده پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران است پس همگان باید در این راستا کوشا باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران، سیستان و بلوچستان مفتخر به داشتن ۳۲ هزار ایثارگر، چهار هزار جانباز، دو هزار شهید و ۶۰۰ آزاده سرافراز است.