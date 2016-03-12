تیم پزشکی ایران عازم عراق شد/کمک به مصدومان شیمیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی افزود: وزارت بهداشت در راستاي عمل به وظيفه انسان دوستانه خود در كمترين زمان ممكن با توجه به درخواست كمك فوري وزير بهداشت عراق تيمي را جهت درمان حادثه ديدگان به ويژه كودكان اعزام و به طور مستمر وضعيت اقدامات صورت گرفته را رصد كرده است و براساس نياز تيم اعزامي ، تجهيزات مورد نياز نيز فراهم شده است.

در پي تماس دكتر عدليه وزير بهداشت عراق با دكتر هاشمي در شامگاه چهارشنبه گذشته در خصوص درخواست كمک فوري و اعزام تيم تخصصي براي كمك و درمان مجروحان حمله شيميايي گروهك تکفيري داعش به كركوک كه گفته مي شد شمار زيادي از آنان را غيرنظاميان به ويژه كودكان تشكيل مي دادند، دکتر هاشمي كه در سفر استاني در بندرعباس بود، با هماهنگي و رايزني با حوزه های ذيربط زمينه اعزام گروهي از متخصصين را در قالب تيم پزشكي جمهوري اسلامي ايران فراهم كرد و با هماهنگی وزارت خارجه در كمتر از چند ساعت پس از وقوع اين حادثه تيم ايراني به سرپرستي دكتر قانعی رئيس انستیتو پاستور به عراق اعزام شد.



در همین ارتباط وزير بهداشت کشورمان ضمن ابراز تاسف از اين حادثه گفت: وزارت بهداشت در راستاي عمل به وظيفه انسان دوستانه خود در كمترين زمان ممكن با توجه به درخواست كمک فوري وزير بهداشت عراق تيمي را جهت درمان حادثه ديدگان به ويژه كودكان اعزام و به طور مستمر وضعيت اقدامات صورت گرفته را رصد كرده است و براساس نياز تيم اعزامي تجهيزات مورد نياز نيز فراهم شده است. همچنین مقرر شد داروهای مورد نیاز در کوتاه ترين زمان ممکن به عراق ارسال گردد.

متاسفانه چهارشنبه گذشته منطقه كركوک در عراق توسط گروهک داعش مورد حمله شيميايي با گاز خردل قرار گرفت که بر اثر اين جنایت غیر انسانی و دردمنشانه شماری از افراد غير نظامي به ويژه كودكان به شدت مجروح شده اند.