۵۷۱ نفر در حوادث ترافیکی هفته گذشته قم مصدوم شدند

محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفت هزار و ۷۳۶ تماس طی یک هفته گذشته با مرکز فوریت‌های پزشکی برقرار شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۴۷۸ مأموریت طی یک هفته گذشته در قم انجام شده که شامل هزار و ۱۲۲ مورد مأموریت شهری و ۱۶۵ مورد مأموریت جاده‌ای می‌شود.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم عنوان کرد: ۴۸۶ تصادف طی این مدت در قم بوقوع پیوسته که ۴۳۲ مورد شهری و ۵۴ مورد جاده‌ای بوده است.

وی افزود: حوادث ترافیکی یک هفته گذشته ۵۷۱ مصدوم برجای گذاشت که ۱۹۷ نفر سرپایی درمان شده و ۳۷۰ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

حسنی گفت: مأموریت موتورسیکلت سواران در قم ۳۴۰ مورد بوده که ۳۱۷ مورد شهری و ۲۳ مورد مأموریت جاده‌ای است.

وی ادامه داد: مصدومان تصادفات مربوط به موتورسیکلت طی یک هفته گذشته ۴۰۰ نفر بوده‌اند که ۱۵۸ نفر سرپایی درمان شده و ۲۴۲ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال داده شدند.