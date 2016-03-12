برای مرمت بناهای تاریخی کرمانشاه نیازمند تخصیص اعتبار هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه روز جمعه به همراه جمعی از مدیران استان و اداره کل میراث فرهنگی از تعدادی از خانه های تاریخی، بازار سنتی کرمانشاه و مساجد و تکایای شهر کرمانشاه بازدید به عمل آورد.

در این بازدید استاندار کرمانشاه از خانه تاریخ حاج اکبری، تکیه بیگلربیگی، بازار کرمانشاه، مسجد عمادالدوله، مسجد حاج شهبازخان، حمام حاج شهباز خان، سرای عماد الدوله، سرای نو و تکیه معاون الملک بازدید کرد و از نزدیک با توانمندی ها و نیازهای این بناهای تاریخی به مرمت آشنا شد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان در این بازدید با اشاره به توانمندی ها و قابلیت های بی نظیر بافت تاریخی شهر کرمانشاه، اظهار داشت: ما در شهر کرمانشاه یکی از با ارزش ترین بافت های تاریخی سطح کشور را داریم که در صورت مرمت و احیاء می تواند به بزرگترین پتانسیل گردشگری استان تبدیل گردد.

اصغر رشنو با بیان اینکه هم اکنون بافت تاریخی ما دچار آسیب هایی شده است، تصریح کرد: برای مرمت و توانمندسازی بناهای تاریخی سطح شهر کرمانشاه نیازمند تخصیص اعتبارات متناسب با گستردگی این حوزه هستیم.

وی ضرورت تملک برخی از خانه های ارزشمند تاریخی و مرمت و بازسازی آن ها را از دیگر ضروریات شهر کرمانشاه برشمرد و از استاندار کرمانشاه درخواست نمود با تخصیص اعتبارات مناسب به این حوزه زمینه تملک تعدادی از خانه های بسیار با ارزش تاریخی شهر کرمانشاه را فراهم آورد.

وی باتاکید بر اینکه میراث فرهنگی به تنهایی توان مالی لازم برای ساماندهی وضعیت بافت فرسوده کرمانشاه را ندارد، اظهار داشت: استانداری کرمانشاه، شهرداری، بخش خصوصی و سایر دستگاه ها می توانند در این مورد حساس به یاری این اداره کل بیایند.

مهندس رشنو در ادامه اظهار داشت: برنامه ما این است با تملک تعدادی از خانه ها و سراهای تاریخی شرایط واگذاری آن ها را به بخش خصوصی فراهم نماییم و به صورت مشارکتی این بناها را مرمت و استحکام بخشی کنیم.

وی با بیان اینکه بسیاری از خانه های تاریخی سطح شهر کرمانشاه به خاطر خالی از سکنه بودن در معرض تخریب قرار دارند، تصریح کرد: هدف ما از واگذاری بناهای تاریخی با کاربری های فرهنگی و مهمانسرا و یا سفره خانه سنتی، حفظ و جلوگیری از تخریب آن هاست.

وی در خاتمه بازار سنتی کرمانشاه را یکی از طولانی ترین بازرهای سنتی سطح کشور دانست و اظهار داشت: بخش هایی از این بازار توسط اداره کل میراث فرهنگی مرمت شده است و ادامه آن نیازمند تخصیص اعبار مناسب و حمایت های برخی از دستگاه ها است.