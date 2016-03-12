افزایش۱۰درصدی کشفیات موادمخدر/درصدبالایی ازتحرکات درمرزها خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وضعیت امنیت مرزهای کشور بسیار خوب است، اظهار داشت: ۷ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز خشکی، آبی و دریایی داریم اما وضعیت امنیت در این مرزها بسیار خوب است.

وی با بیان اینکه یکسری تحرکات از سوی گروه های ضد انقلاب، اشرار و قاچاقی ها به دلیل بی ثباتی برخی کشورهای همسایه داشته ایم، تصریح کرد: درصد بالایی از این تحرکات با اشراف اطلاعاتی همکاران و هماهنگی با سایر نیروها از جمله سپاه و قبل از نفوذ و هر حرکتی شناسایی و خنثی شده اند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: این گروه ها با اقدامات دقیق و به موقع نیروی انتظامی موفق به انجام اهداف خود نشده اند.

سردا اشتری با تاکید بر اینکه سال آینده میزان تجهیزات و آمادگی نیروهای خود را برای مقابله بهتر در مرزها بالا می بریم، افزود: نیروی انتظامی بر اساس قانون با هنجار شکنان مقابله می کند و پایداری ارزش های نظام از اهداف نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اینکه با کشف حجاب در خودروها برخورد لازم را داشته ایم، گفت: مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی اینگونه مسائل را رعایت می کنند و آن دسته از افرادی که رعایت نمی کنند نیز توسط پلیس اعمال قانون می شوند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران افزود: وضعیت مقابله با بد حجابی ها رو به بهبود رفته و بهتر می شود.

سردار اشتری با اشاره به اینکه میزان تلفات تصادفات رانندگی ۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، بیان داشت: در تلفات رانندگی عوامل بسیاری دخیل هستند اما عامل اصلی خود انسان و رانندگان هستند.

وی تصریح کرد: وضعیت جاده ها و علایم رانندگی در درجه دوم باعث بروز تصادفات می شود.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی کشفیات مواد مخدر اظهار داشت: برخورد با باندها و شبکه های تولید مواد مخدر نیز افزایش یافته است.

سردار اشتری یادآور شد: در جمع آوری معتادان متجاهر نیز در بسیاری از استان ها افزایش داشته ایم.