به گزارش خبرنگار مهر، بهنام جعفری ظهر شنبه در نشست خبری فعالیت های اخیر انجام شده در شهر شیراز تاکید کرد: با برنامه ریزی مناسب اقداماتی در خصوص ساماندهی وانت بارهای سطح شهر انجام داده ایم اما تعداد آنها بیش از اندازه است.

وی یادآور شد: طبق قانون وظیفه جمع آوری این خودروها که در سطح سواره توقف دارند بر عهده پلیس راهور است و اگر ما نیز برخورد کنیم کار خلاف قانون انجام داده ایم.

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز تصریح کرد: پلیس می تواند این وانت بارها را جریمه و یا به پارکینگ هدایت کند اما اگر مامورین شهرداری وارد بحث شوند و خسارتی ایجاد گردد اما مقصر هستیم زیرا خلاف قانون رفتار کرده ایم.

جعفری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای ایام نوروز حدود ۴۰ بازارچه دائم و موقع طراحی شده، گفت: ۲۰ بازارچه دائمی در سطح شهر داشتیم و ۲۰ بازارچه موقت نیز راه اندازی کرده ایم که نظارت کامل بر آنها انجام می شود.

وی تصریح کرد: تمامی میوه هایی که در این بازارچه ها عرضه می شود تولیدات داخل استان فارس است و هیچگونه وارداتی از استانهای دیگر نداریم.

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری شیراز در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم نیز گفت: چند سایت مخصوص اینگونه مشاغل راه اندازی شده که رد این راستا سایت سنگ فروشان، آهن فروشان و.. فعالیت خود را آغاز کرده اند.

جعفری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص نرخ میوه شب عید در بازارچه های شهرداری نیز گفت: نظارت کامل انجام می شود و حتی در برخی از بازارچه ها نرخ میوه با نرخ میدان اصلی تره بار شیراز برابر و یا حتی کمتر است.