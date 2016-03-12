مازندران در کسب مدال ورزشی به اندازه ۱۷ استان افتخارآفرینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان ظهر شنبه در جلسه ذیحسابان ورزش و جوانان استان با اشاره به اینکه مازندران سردمدار ورزش کشور بوده و در اکثر رشتههای ورزشی افتخارآفرین است، اذعان داشت: تا المپیک ریو ۲۰۱۶ پنج ماه باقیمانده، تلاش داریم شرایط را برای کسب افتخارات و موفقیت بیشتر ورزشکاران مازنی در کسب مهیا کنیم.
این مسئول مازندران را استان جوان و پایگاه مهم ورزش کشور عنوان کرد و افزود: مازندران پایتخت ورزش کشور بوده و افتخارات و موفقیتهای ورزشکاران مازندرانی در مسابقات مختلف برونمرزی بر هیچکس پوشیده نیست.
وی بابیان اینکه ورزش مازندران به دلیل قابلیتها و پتانسیل، جایگاه مهمی در ورزش کشور دارد، خاطرنشان کرد: با اختصاص یک درصد بودجه دستگاههایی اجرایی شاهد رشد روزافزون در بخشهای مختلف حوزه ورزش و جوانان باشیم و ۴۰ درصد افتخارات و مدال ملی پوشان دربازیهای المپیک و آسیایی اینچئون توسط فرزندان این دیار بهدستآمده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بابیان اینکه ورزش و جوانان مازندران بهعنوان یکی از دستگاههای برتر و فوق فعال استان است، گفت: اعتبارات ورزش استان با توجه به حضور پرشور ورزشکاران، قهرمانان و پروژههای در دست اقدام بسیار ناچیز است.
امید علی پارسا رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران نیز با اشاره به حمایت جزیی بخش دولتی به دستگاه ورزش و جوانان استان و سهم عمده بخش خصوصی (۸۰ درصدی) افزود: با مشکلاتی اعتبار و بودجهای، ورزش استان با مدیریتی خوب و کاربلد توانسته بیشازاندازه انتظارات را برآورده کند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مازندران بیان داشت: مازندران مهد ورزش کشور بوده و برای اینکه این افتخارآفرینی تداوم داشته باشد، برای توسعه نیاز به سرمایهگذاری بیشتر است.
قاسم پیشه ضمن ابراز امیدواری از روند رو به رشد ورزش اهمیت دو دستگاه در استان تصریح کرد: ورزش و جوانان و نوسازی و مدارس بهعنوان دو دستگاه مهم اجرایی استان محسوب میشوند که نیاز به حمایت بیشتری دارند.
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