باید هفت مسابقه در ۱۰ روز برگزار کنیم/ کار سختی پیش روی داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دیدارهای مسابقات والیبال انتخابی المپیک روز گذشته از سوی فدراسیون جهانی والیبال اعلام شد. مربی تیم ملی والیبال ایران امروز (شنبه) در آغاز هفته سوم تمرین تیم ملی درباره برنامه دیدارهای ایران در این بازی‌ها گفت: فرقی نمی کند که در روز نخست با کدام تیم بازی کنیم، زیرا در مدت ۱۰ روز هفت مسابقه دشوار در این رقابتها داریم.

خوان سیچلو تاکید کرد: مسابقات انتخابی المپیک با حضور هشت تیم از جمله ایران برگزار می شود و این رقابت برای همه تیم ها سخت خواهد بود. باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا بتوانیم جواز حضور در مسابقات المپیک را در توکیو از آن خود کنیم و به تنها هدف محقق نشده والیبال ایران، دست پیدا کنیم.

رقابتهای انتخابی المپیک از هشتم تا شانزدهم خرداد ماه سال آینده (۱۳۹۵) با حضور هشت تیم ایران، لهستان، فرانسه، ژاپن، چین، استرالیا، ونزوئلا و کانادا برگزار می شود. بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی والیبال تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین دیدار این رقابتها به مصاف استرالیا خواهد رفت.

ملی پوشان ایران در ادامه این رقابتها به ترتیب با تیم های کانادا، فرانسه، ژاپن، چین، لهستان و ونزوئلا مسابقه خواهند داد.