خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: جهرم با نام قدیم گهرم به معنای زمین گرم بوده است.این شهر از شهرهای قدیم استان فارس و در فاصله ۱۸۵ كيلومتري شيراز واقع شده است.

به روایت مورخان و محققان تاریخ شهر جهرم به سده چهارم قبل از میلاد می رسد. روایت شاهنامه فردوسی از آبادانی جهرم در دوره هخامنشی و ساسانی حکایت می کند.

نوشته اند جهرم را همای دخت بهمن فرزند اسفندیار بنا کرده است.دسته ای از پژوهندگان بهمن را اردشیر هخامنشی دانسته اند. بنابراین جهرم به بیش از دهه سوم قبل از میلاد می رسد. چنانکه در کارنامه اردشیر بابکان نیز از جهرم یاد شده است.

در شاهنامه فردوسی نام جهرم در زمان داریوش سوم ،آخرین پادشاه هخامنشی، آمده است. در این زمان بین داریوش و اسکندر جنگ سختی در می گیرد و داریوش سخت شکست می خورد و به جهرم پناه می آورد. در جنگ دوم که بین داریوش آخرین پادشاه هخامنشی و اسکندر مقدونی رخ می دهد، داریوش شکست می خورد، گویا جهرم در آن زمان منطقه ای کاملا امن بوده که داریوش هخامنشی به آن پناه برده است. بعد از آن فردوسی ادامه می دهد که داریوش از جهرم به شهر استخر می رود و سپس در آنجا لشکر بزرگی جمع آوری می کند و برای جنگ سوم با اسکندر آماده می شود.

جهان دار دارا به جهرم رسید که آنجا پی گنجهـــا را کلید

همه مهـتران پیشــواز آمدند پر از درد و گرم و گداز آمدند

خروشان پدر چون پسر را ندید پسر همچنین چون پدر را ندید

همه شهر ایــران پر از ناله بود به چشم اندران آب چون ژاله بود

ز جهرم بیامد به شهر صطخـر که آزادگان را بدان بود فخـــــر

فردوسی ضمن داستان سرایی های خود اشاره به یکی از فرماندهان لشکر اردشیر بابکان بنام بناک که فرمانروای جهرم بوده است اشاره دارد:

یکی نامــور بود نامش بناک ابا آلت و لشــکر ورای پــاک

که بر شهر جهرم بر او پادشاه جهان دیـده با داد و فرمانـروا

مرا او خجسته پسر بود هفت چو آگه شده از پیش بهمن برفت

بیامد سوی نامـور اردشــــیر ابا لشـکر و کوس و بادار و گیـــر

غار سنگ تراشان جهرم

در جنوب شرقی شهر جهرم بر فراز تپه های البرز کوه یکی از بزرگترین و زیباترین غارهای دست ساز جهان خود را نمایان می سازد.

مردمان سرزمین کهن جهرم برای امرار معاش با کوه دست و پنجه نرم کردند. محاسبات دقیقی که برای به جاگذشتن ستون ها و فرو نریختن سنگ ها انجام شده بسیار شگفت انگیز است.

قدمگاه

قدمگاه در جنوب شهر جهرم بر فراز تپه ای سرسبز بنایی واقع شده به طوری که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند. این بنا شبیه به شبستان های مساجد می است و شامل تعداد طاق های رو به شمال است و در قسمت وسط محوطه سرپوشیده شبیه به چارسوق بازار وجود دارد که در همین مکان سنگی نصب شده و این ساختمان را تحت عنوان آتشکده نام برده است.

مدرسه و مسجد خان

این اثر مربوط به دوره صفویه در غرب شهر جهرم قرار گرفته و مصالح آن از خشت، گل، سنگ، آجر و گچ است.در سال ۱۰۷۰شمسی به دستور حاج محمد مومن بیگی ساخته شده است.

مسجد خان از بنا های دوران صفویه که ساختمان آجری این مسجد که در کنار ساختمان مدرسه خان واقع شده است. بر اساس سنگ نوشته در ورودی از آثار ساخته شده در دوره شاه سلمان دوم صفوی است.

دروازه پیرشبیب

از آثار تاریخی دوران قاجاریه که در داخل شهر جهرم واقع شده، دروازه پیرشبیب است این بنا دارای دالانی با سقف گنبدی است که عرقچین و مقرنس کاری پوشش درونی آن را تشکیل می دهد بر فراز این دروازه کتیبه ای تعبیه شده که تاریخ يك هزار و ۲۶۸ ه.ق بر روی آن حک شده در طرف راست این اثر نیز دو فضای چلیپا شکلی وجود دارد که به امامزاده پیرشبیب مشهور است.

جاماسب حکیم

جاماسب حکیم مردی دانا و خردمند از نوادگان نادر و داماد زرتشت بوده است گفته می شود جاماسب منجم بوده و ظهور حضرت محمد (ص) و مرگ خود را پیشگویی کرده است. مقبره سنگی زیبای او در منطقه خفر در روستای کراده بر روی تپه ای سرسبز چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

قلعه گبری

قلعه گبری محل سکونت زرتشتی ها یی است که قبل از ورود مسلمانان در جهرم زندگی می کردند. این قلعه بعد از ورود اسلام اهمیت خود را از دست داد.

قلعه بر روی تپه ای با صفا واقع شده است این قلعه طوری قرار گرفته است که می توان کل شهر را زیر نظر گرفت.

تفرجگاه های کوهستانی

آب انار، آب باریک، تنگ زندون، آب سر، تخت بشکار، گلک، اوک، دیگو، تنگ فیل، کوه نمک، کوه زیره، آب چَک چَک، تنگ آب، چشمه گدک، بونیز، ورا و تنگ خوشکن است.