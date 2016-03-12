دریاچه الندان و آبشار اسبه او مازندران ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی مازندران: دلاور بزرگ نیا افزود: این آثار پس از رسیدن به ثبت ملی، ازهرجهت تحت نظارت، مراقبت و حمایت سازمان میراث فرهنگی کشور قرار خواهند گرفت و هرگونه اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود ازنظر قانونی ممنوع است.
وی گفت: قرارگرفتن این آثار طبیعی در فهرست میراث ملی تأثیر به سزایی در معرفی این آثار بهعنوان بخشی از جاذبههای گردشگری استان خواهد داشت و در این راستا، اثر طبیعی دریاچه الندان بخش چهاردانگه ساری با قدمت کواترنری به شماره ۲۶۳ مورخ ۲۳ آبان ماه امسال در فهرست آثار ملی ثبت شد.
وی بیان کرد: این دریاچه در پنج کیلومتری کیاسر در قسمت جنوبی ساری قرار دارد که دریاچه نیز پس از طی سه کیلومتر جاده آسفالته و عبور از روستا و همچنین هشت کیلومتر خاکی به آن میرسیم.
بزرگ نیا با اشاره به اینکه دریاچه الندان در میان انبوه درختان جنگلی واقعشده است، افزود: به نظر میرسد در اثر ارتباط آبهای زیرزمینی منطقه با گسل راستگردی که در این ناحیه واقعشده به وجود آمده است، آب این دریاچه در فصل کشت برنج بهوسیله اداره کل منابع طبیعی استان به سمت شالیزارهای روستاهای پاییندست هدایت میشود و این اثر با قدمت کواترنری به شماره ۲۶۴ در تاریخ ۲۳ آبان ماه امسال در دهستان پنج هزاره بین روستاهای پاسند و ولم بهشهر در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران تصریح کرد: ازجمله جاذبههای طبیعی این روستا جنگلهای سرسبز و خوش آبوهوای آن است و میتوان از چشمه و آبشار اسبه او بهعنوان یکی از شگفتیهای طبیعت و نعمتهای طبیعی این منطقه نام برد و اضافه کرد: قسمتهایی از این مسیر از داخل رودخانه میگذرد و پیمایش مسافت تقریباً دوساعته این آبشار بسیار مفرح و لذتبخش است.
وی با اعلام اینکه آبشار اسبهاو بهصورت پلکانی و کاسهای بوده و منظره بسیار بینظیری دارد، افزود: صدها حوضچه آهکی در هفتطبقه که در طول سالیان متمادی ایجادشده موجب ایجاد آبشار شدهاند؛ این آبشار زیبا و دیدنی با ارتفاع بیش از ۳۰ متر، از چشمهای از دل کوه سیاخانی سرچشمه میگیرد و به رودخانه نکا رود میریزد.
بزرگ نیا ادامه داد: آبشار سمبی در روستای یخکش بهشهر به شماره ۲۶۲ در تاریخ ۲۳ آبان ماه امسال در فهرست آثار ملی ثبت شد.
وی اظهار کرد: این آبشار دز نزدیکی روستای یخکش از توابع شهرستان بهشهر قرار دارد؛ جنگلهای انبوه این روستا با داشتن درختان سر به فلک کشیدهای ازجمله سوردار و سرخدار، موزی، انجیلی و کچب مناظر زیبایی ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: منطقه دارای حیاتوحش بسیار غنی ازجمله پلنگ، خرس، گرگ، روباه، شغال و پرندگانی از قبیل تیرنگ، کبک و کبوتر صحرایی است. آبی که از داخل ارتفاعات اطراف سرچشمه میگیرد بعد از ۲۰۰ متر جاری شدن در جنگل از ارتفاع ۳۰ متری از جند مسیر به پایین میریزد و در پاییندست آبشار برکه زیبایی نیز ایجادشده که از دیگر جذابیتهای این منطقه است.
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