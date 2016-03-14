خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: پاسارگاد از شهرستانهای نیمه شمالی استان فارس است و از شمال به شهرستان خرمبید، از شرق به شهرستان بوانات، از جنوب شرقی و جنوب به شهرستان ارسنجان و از غرب به شهرستانهای مرودشت و اقلید محدود میشود. این شهرستان با مرکزیت شهر سعادتشهر دارای یگ هزار و ۸۱۳ كیلومتر مربع گستردگی است و مركز آن تا شهر شیراز ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد.

این شهرستان با دارا بودن میراث جهانی پاسارگاد یکی از مهمترین مناطق گردشگری کشور به شمار میرود. در کنار این میراث جهانی، طبیعت کوهستانی و آب و هوای خنک و معتدل آن و پوشش گیاهی متنوع و مزارع کشاورزی و همچنین ییلاقی بودن آن بر جلوههای گردشگری آن افزوده است.

سعادت آباد با توجه به تحقیقات انجام شده از کتب معتبر، در طول تاریخ نامهای جدیدی را از قبیل کمه (خانه شاه)، کهمر: (کوه مهر)، کمین: (کمینگاه سلاطین) کلیددک یا کلیلک: (کلید گشودن فتح دروازه فارس) و ... را داشته و اكنون نیز پذیرای مسافران مختلف است.

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد

كوروش در سال ۵۵۰ پیش از میلاد دولت ایرانی هخامنشیان را بنیاد نهاد و پاسارگاد را به عنوان نخستین پایتخت خود برگزید كه دشتی پهناور و خرم بود كه از رود پلوار سیراب میشد. آثاری كه در این منطقه زیبا به جای مانده شامل آرامگاه كوروش، زندان سلیمان یا آرامگاه كمبوجیه، تل تخت یا تخت سلیمان، كاخ بارعام یا كاخ نشیمن، كاخ دروازه و همچنین آثار یك پل، آبنماهای باغ شاهی و كاروانسرای مظفری در دوران اسلامی است.

آرامگاه كوروش

آرامگاه كوروش بزرگ مهمترین اثر مجموعهپاسارگاد، بنایی است كه پیشتر مشهور به «مشهد مادر سلیمان» بود و از ۱۸۲۰ میلادی به بعد به عنوان آرامگاه كوروش بزرگ مشخص شده و چون گوهری در میان دشت خودنمایی می كند. این بنای بی‌مانند حدود ۱۱ متر ارتفاع دارد.

این آرامگاه از سنگ سفید ساخته شده و به صورت اتاقی چهار گوش، بدون پنجره با سقفی سنگی و شیروانی شكل كه بر روی یك هرم شش پلهای استوار است، قرار دارد.

كاخ اختصاصی

كاخ اختصاصی یا كاخ كورش، دارای تالاری مركزی در ابعاد ۳۱*۲۱ متر و دارای ۳۰ ستون و دو ایوان ستوندار در شرق و غرب است كه ایوان اصلی (ایوان شرقی) رو به باغ مركزی قرار دارد و ارتباطی مستقیم و تنگاتنگ با باغ شاهی، آبنماها و كوشكهای آن داشته و دارد. سنگنبشتهای میخی به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی بر آن نقش شده است كه ترجمه آن چنین است: «من هستم كورش، شاه هخامنشی»

كاخ بارعام

محل این كاخ به گونهای برگزیده شده كه از كاخهای خصوصی جدا باشد. كاخ دارای دو هزار و ۴۷۲ متر مربع گستردگی است و مجموعه كاخ از چند بخش تشكیل شده، یك تالار وسیع هشت ستونی در مركز قرار دارد كه وسعت آن ۷۰۵ متر مربع است. از كفسازی این تالار تنها بخشی كوچك برجای مانده و از هشت ستون این تالار تنها یك ستون همچنان پا برجاست كه ارتفاع كنونی آن ۱۰در ۱۳ متر است.

كاخ دروازه

كاخ دروازه یا كاخ ورودی پاسارگاد با گستردگی ۷۳۶ متر مربع، در قالب بنایی درونگرا دربرگیرنده یك تالار ستوندار با هشت ردیف ستون به همراه دو در اصلی در محور طولی كاخ و دو در فرعی در محور عرضی كاخ شكل گرفته است.

تنها نقش برجسته باقیمانده این كاخ كه به نام «انسان بالدار» شناخته میشود نشان‌دهنده مردی با ریش انبوه است كه رو به مركز تالار دارد. این نقش تاجی مصری به سر و ردایی ایلامی به تن دارد.

آرامگاه كمبوجیه

آثار برجای مانده از این بنا در قالب دیواری به ارتفاع حدود ۱۴ متر طول و ۷.۵متر عرض است. این بنا همانند بنای كعبه زرتشت در نقش رستم است. این بنا از دیدگاه دیرینگی، كهنتر از كعبه زرتشت بوده و مصالح بكار رفته در این بنا نسبت به بنای كعبه زرتشت مقاومتر است.

تل تخت

تل تخت در فاصله دو هزار و ۳۰۰ متری آرامگاه كورش قرار گرفته است و نزدیك به دو هكتار گستردگی دارد. این بنا در اصل بر روی تپهای بنا شده تا بر تپههای دشت مسلط باشد. ارتفاع تل تخت از كف دشت ۵۰ متر است.

محوطه مقدس

این محوطه در غرب مجموعه میراث جهانی پاسارگاد و در فاصله سه كیلومتری از آرامگاه كورش جای گرفته است. آثار برجای مانده از این محوطه، یك تپه تاریخی و دو سكوی مجزای سنگی است.

باغ شاهی

باغ شاهی پاسارگاد، جلوهگاه یكی از كهنترین باغهای ایرانی است. آبنماهای باغ شاهی بیش از یك هزار و ۱۰۰ متر طول داشته و نشاندهنده وضعیت نخستین گذرگاهها و درختان و چمنزارها در باغ هستند . این مکان در سال ۱۳۹۰ به ثبت جهانی رسید.