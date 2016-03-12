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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۳۴

در ایام تعطیلات نوروز امسال؛

پایانه های مرزی کردستان روزانه آمادگی جذب ۱۵۰۰ گردشگر را دارند

پایانه های مرزی کردستان روزانه آمادگی جذب ۱۵۰۰ گردشگر را دارند

سنندج – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکردستان عنوان کرد: پایانه های مرزی استان روزانه آمادگی جذب بیش از ۱۵۰۰ گردشگر و مسافر نوروزی را دارند.

بە گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری ظهر امروز شنبه در  در جلسه ستاد سفرهای نوروزی استان کرستان در سنندج گفت:  تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا با همکاری کمیتەها، ارگان‌ها و ادارات دولتی بهترین شرایط ممکن را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در پایانەهای مرزی استان روزانە آمادگی جذب بیش از یک هزار و  ٥٠٠ گردشگر و مسافر وجود دارد.

وی از دایرشدن هشت ایستگاه سلامت در ایام  تعطیلات نوروز در استان خبرداد و اظهارداشت:  از ٢٦ اسفند و بە مدت ٢٠ روز تمامی مراکز بهداشتی دولتی و ٢٥ درصد از مراکز بهداشتی خصوصی بە صورت شبانە روزی به مردم خدمات بهداشتی ارائە خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکردستان ادامه داد: به منظور کاهش تصادفات رانندگی در این ایام در حال نوسازی خطوط جاده‌ای در تمامی جادەهای شهری و بین شهری استان و بالابردن امنیت ریل‌های کنار جادەای و تعمیر آنها هستیم.

قادری بیان کرد: در تمامی گردنه ها و نقاط حادثه خیز استان، اکیپ‌های جادەای مستقر خواهیم کرد تا بە رانندگان  ‌هشدارهای لازم را دربارە جادەهای صعب العبور استان بدهند و این طرح تا ١٥ فروردین ادامە خواهد داشت.

وی از تشکیل یک کمپین بە نام "نە بە تصادفات جادەای" خبرداد و گفت: در حال حاضر بیش از ٥هزار هزار نفر عضو هلال احمر استان بە صورت داوطلب در این کمپین عضو شدند و با حضور در جادەهای استان بە کمک مسافرین نورزی خواهند رفت.

وی افزود: برای میوە شب عید هم در هر شهر چندین غرفە سیار دایر خواهد شد کە دو میوە سیب با کیلویی ١٨٠٠ تومان و پرتقال تامسون درجە یک با کیلویی ٢هزار تومان به مردم عرضە خواهند کرد.

 

کد مطلب 3578766

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