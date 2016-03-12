پایانه های مرزی کردستان روزانه آمادگی جذب ۱۵۰۰ گردشگر را دارند

بە گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری ظهر امروز شنبه در در جلسه ستاد سفرهای نوروزی استان کرستان در سنندج گفت: تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا با همکاری کمیتەها، ارگان‌ها و ادارات دولتی بهترین شرایط ممکن را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر در پایانەهای مرزی استان روزانە آمادگی جذب بیش از یک هزار و ٥٠٠ گردشگر و مسافر وجود دارد.

وی از دایرشدن هشت ایستگاه سلامت در ایام تعطیلات نوروز در استان خبرداد و اظهارداشت: از ٢٦ اسفند و بە مدت ٢٠ روز تمامی مراکز بهداشتی دولتی و ٢٥ درصد از مراکز بهداشتی خصوصی بە صورت شبانە روزی به مردم خدمات بهداشتی ارائە خواهند کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکردستان ادامه داد: به منظور کاهش تصادفات رانندگی در این ایام در حال نوسازی خطوط جاده‌ای در تمامی جادەهای شهری و بین شهری استان و بالابردن امنیت ریل‌های کنار جادەای و تعمیر آنها هستیم.

قادری بیان کرد: در تمامی گردنه ها و نقاط حادثه خیز استان، اکیپ‌های جادەای مستقر خواهیم کرد تا بە رانندگان ‌هشدارهای لازم را دربارە جادەهای صعب العبور استان بدهند و این طرح تا ١٥ فروردین ادامە خواهد داشت.

وی از تشکیل یک کمپین بە نام "نە بە تصادفات جادەای" خبرداد و گفت: در حال حاضر بیش از ٥هزار هزار نفر عضو هلال احمر استان بە صورت داوطلب در این کمپین عضو شدند و با حضور در جادەهای استان بە کمک مسافرین نورزی خواهند رفت.

وی افزود: برای میوە شب عید هم در هر شهر چندین غرفە سیار دایر خواهد شد کە دو میوە سیب با کیلویی ١٨٠٠ تومان و پرتقال تامسون درجە یک با کیلویی ٢هزار تومان به مردم عرضە خواهند کرد.