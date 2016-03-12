به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کارگروه «تعیین سهم دانشگاه‌‌های کشور در اجرای نقشه جامع علمی کشور» در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل خواهد شد.

در این جلسه که با حضور ۳۳ تن از روسای دانشگاه‌های منطقه ۷ کشور شامل استان‌های خوزستان، بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر‌احمد تشکیل خواهد شد، گفتمان سازی و تسهیل در اجرای نقشه جامع علمی کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ضرورت تعیین سهم دانشگاه‌ها از نقشه جامع علمی و بکارگیری ظرفیت‌‌های دانشگاهی جهت گفتمان سازی نقشه جامع علمی کشور از تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در دیدار های اخیر ایشان با اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی است که بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی «مدظله العالی» دانشگاه‌هاى گوناگون کشور باید بر اساس مزیت‌ها، مسئولیت و سهم خود را نسبت به اجرای مجموعه‌ نقشه جامع علمى کشور به عنوان سند بزرگ چشم‌انداز علمى کشور تعیین کنند.