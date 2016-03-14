قلعه «اژدهاپيكر»؛ میراث ماندگار شهرستان لارستان

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: لارستان از شهرستان‌های جنوب استان فارس است و دارای ۱۵ هزار و۹۵۷ كیلومتر مربع گستردگی است.این شهرستان از شمال به شهرستان‌های جهرم، زرین‌دشت و داراب، از شرق و جنوب به استان هرمزگان، از جنوب غربی به شهرستان لامرد، از غرب به شهرستان‌های خنج و گراش و از شمال غربی به شهرستان قیر و كارزین می‌رسد. شهر لار در ۳۸۰ كیلومتری جنوب شرقی شیراز جای دارد.

قلعه اژدهاپیكر

قلعهٔ اژدهاپیکر بر روی تپه‌ای در جانب شمالی شهر لار است. بین این تپه و تپه‌ای که «قلعهٔ نارین» بر روی آن ساخته شده، دره ای تنگ وجود دارد که مسیر رودخانهٔ خشکی (رودخانه فصلی) به نام رودخانه (وروند) می‌باشد. آثار ساختمان سد مسقف بین دو تپه نیز تا به امروز اندکی باقی است.

در ضلع شرقی قلعه اژدها پیکر، بر روی یک سطح مرتفع مشرف به شهر لار، بقایایی از یک ساختمان به جا مانده که به قبر مادر نادر شاه مشهور است. دیوارهای خارجی آن ساختمان مربع شکل و به ابعاد 4.5×4.5متر و ارتفاع آن ۹ متر است.

آرامگاه مادر نادر در كنار قلعه اژدها پیكر قرار گرفته و دارای اتاقی چهار گوش به همراه گنبد مخروطی شكل است.

قلعه كریشكی (موزه كریشكی)

این قلعه به دوران قاجاریه باز می گردد و در روستای كریشكی قرار دارد و با تلاش مرحوم حاج مسیح دلیر به موزه تبدیل شده است.

بازار قیصریه

این بازار در ضلع شمالی میدان شهر قدیم قرار دارد و به سده‌های آغازین اسلام بازمی‌گردد و در دوره صفویه بازسازی شده است. بازار وكیل و قیصریه اصفهان براساس الگوی آن ساخته شده‌اند.

آتشكده آذرفَرَنبَغ

این بنا یكی از سه آتشكده بزرگ و معروف ایران باستان و متعلق به دوران ساسانیان است و مخصوص روحانیون و دانایان بوده است. این آتشكده در روستای كاریان و ۱۵۳ كیلومتری لار جای دارد.

باغ نشاط

این بنا در ضلع شمالی خیابان ساحلی و در میان فضای سبز قرار گرفته و پس از صفویه مقر حكومتی لار بوده است و دارای گچبری‌های زیبایی است.

حمام نشاط

در ضلع شمالی باغ نشاط، بنای حمام متعلق به دوره صفویه قرار گرفته كه دربرگیرنده رختكن، گرم‌خانه و خزینه آب سرد و گرم است و نقوش گل و بلبل به صورت آهك‌بری بسیار زیبا خودنمایی می‌كنند. فضای رختكن به موزه مردم‌شناسی تبدیل شده است.

كاروانسراهای نو و گلشن

این كاروانسراها در میدان اصلی شهر قدیم و روبروی بازار قیصریه قرار گرفته‌اند. این بناها به دوره صفویه تعلق دارند و كاشی‌كاری و آجركاری زیبای آنها دارای اهمیت بسیاری است.