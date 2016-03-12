نیروی انتظامی بدنبال ایجاد شرایط ایمن درمراسم چهارشنبه آخرسال است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم محمدی فرمانده انتظامی اهر در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: هرگاه دشمن احساس کرده از طریقی میتواند اهداف شوم خود را عملی کند، به همان سمت پیش رفته و از روشهای مختلفی برای نفوذ به کشور استفاده می کند و اقداماتی در خصوص کمرنگ کردن و نابودی سنتهای دیرینه ایرانیان انجام داده درحالیکه هیچگاه روشهای غربی شادیآور نبوده بلکه تنوعطلبی است و.
وی با اشاره به اینکه برنامههای چهارشنبه آخر سال از توطئهها و اهداف پلید دشمنان بوده ولی این موضوع مورد غفلت قرار گرفته، افزود: برخی افراد به توطئههای دشمن آگاه شده و عدهای هم مدام به تنوع سازی های غربی ها دامن میزنند و در برخی برنامهها، بهطوری عمل کردهاند که موجب آزار و اذیت عده کثیری از مردم و شهروندان شده است.
محمدی ادامه داد: چهارشنبه آخر سال در بین مردم به عنوان چهارشنبهسوری مصطلح شده ولی در زمانهای قدیم در پنج روز مانده به پایان سال هر روز را با عنوانی نامگذاری کرده بودند که چهارشنبه آخر سال روزی برای ایجاد کردن شور و شادی بود ولی متأسفانه اکنون برعکس سالهای گذشته اجرا میشود به صورتی که سنتهای قدیمی فراموششده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر بابیان اینکه افراد قدیمی در روزهای قبل و بعد سال نو بیشتر به رفع مشکلات همدیگر می پرداختند و در روزهای بخصوص، به دیدار بزرگان میرفتند، اضافه کرد: متاسفانه امروزه برخی سنتهای دیرین به فراموشی سپرده شده و بهجای ایجاد شادی و نشاط، آرامش همدیگر را برهم میزنند.
وی با تأکید بر اینکه عدهای به جای اینکه به فکر آغاز سال جدید و حلوفصل مشکلات همنوعان باشند با ورود مواد محترقه و استفاده از این مواد در ماههای پایانی سال مشکلات همدیگر را دوچندان میکنند، گفت: اگر نیروی انتظامی در کنار خانوادهها بهخوبی موضوع را مدیریت نکند شاید سالهای آتی خطر مواد محترقه غیرمجاز بیشتر فرزندان را در معرض خطر قرار دهد.
محمدی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی نزدیک به یک ماه است که با ورود مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک که سلامتی و آرامش مردم را تهدید میکند، گریبانگیر است، تصریح کرد: نیروی انتظامی در سطح کشور با این موارد دستوپنجه نرم میکند تا مردم به آسودگی این ایام را خود سپری کنند.
وی تصریح کرد: دشمن برای سلب آرامش و آسایش مردم انواع و اقسام مواد محترقه را به روشهای مختلف بویژه بصورت قاچاق وارد کشور میکند و برخیها نیز بهطور مخفیانه این مواد را انبار میکنند و میلیاردها تومان از پول مردم را آتش میزنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر افزود: عدهای با قاچاق ترقه و فروش آنها در آستانه عید نوروز علاوه بر اینکه خود به حد کافی سود میبرند اما برخی از جوانان با استفاده از این مواد محترقه نهتنها آرامش دیگران را سلب میکنند بلکه پولهایی که بهسختی به دست آوردهاند را بهسادگی از دست میدهند.
وی با تأکید بر اینکه تأمینکنندگان امنیت و آرامش مردم با کسانی که آسایش دیگران را سلب کنند بدون اغماض برخورد خواهد کرد، اظهار داشت: نیروی انتظامی هرساله مواد محترقه غیرمجاز را که بهصورت غیرقانونی و قاچاق وارد شهرستان و یا استان می شود و نتیجه آن اختلال در نظم امنیت عمومی است، کشف و با متخلفان برخورد میکند.
محمدی با اشاره به اینکه محلهایی برای توزیع مواد محترقه کمخطر برای جلوگیری از حوادث ناگوار زیر نظر نیروی انتظامی در اهر مشخصشده است، گفت: این مواد در برخی از استانهای کشور تولیدشده و خطر آنها نسبت به اجناس خارجی غیرمجاز کمتر است و از طرفی مواد محترقه خارجی بهگونه ای تولید میشوند که باعث صدمات جبرانناپذیر به خود شخص استفاده کننده و دیگران می شوند.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر با ذکر اینکه در صورت مشاهده فروش مواد محترقه غیرمجاز بهشدت برخورد میشود، گفت: افرادی که مواد محترقه غیرمجاز را وارد شهرستان اهر کرده اند، علاوه بر اینکه پس از تکمیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی می شوند بلکه بعد از اجرای حکم نیز تحت نظر نیروی انتظامی قرار می گیرند.
وی با تأکید بر اینکه ورود مواد محترقه غیرمجاز تنها با کنترل مرزهای آبی و خاکی ریشهکن نمیشود، بیان داشت: دشمنان برای انجام اهداف خود و تلخ کردن کام مردم در آستانه سال نو روشهای تولید این مواد را در فضای مجازی آموزش میدهند که برای مقابله با ورود این مواد تنها اقدامات نیروی انتظامی کافی نیست بلکه مردم نیز برای جلوگیری از خطرهایی همچون سوختگیهای شدید و نقص عضو بایستی کمر همت بسته و نیروی انتظامی را یاری کنند.
محمدی با اشاره به اینکه انفجار ترقههایی با صدای بلند و خطرناک سلامتی بیماران قلبی و زنان باردار را تهدید میکند، ابراز داشت: انفجار هر مواد محترقه خطرناک در کنار بیمارستانها و غیره علاوه بر اینکه صدمات و خسارتهایی دارد بلکه اگر موجب مرگ جنینی شود، قتل بوده و جریمه دیه یک انسان را دارد که اگر شاکی رضایت ندهد مجازات سنگینی را نیز در پی خواهد داشت.
فرمانده انتظامی شهرستان اهر در پایان با تأکید بر اینکه جوانان بهغیر از استفاده از مواد محترقه، به عواقب جبرانناپذیر آن فکر نمیکنند، خاطرنشان کرد: این افراد با همین مواد محترقه علاوه بر اینکه به دیگران صدمه میزنند، سلامتی خود را نیز به خطر میاندازد و از نظر مجازات قانونی اگر فردی بهطور عمدی آرامش دیگران را از بین ببرد، باید شش ماه تا سه سال حبس را تحمل کند.
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