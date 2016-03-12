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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان:

مسابقات تیراندازی قهرمانی استان همدان برگزار شد

مسابقات تیراندازی قهرمانی استان همدان برگزار شد

همدان- رئیس هیئت تیراندازی استان همدان گفت: مسابقات تیراندازی قهرمانی استان همدان در رشته‌های تفنگ و تپانچه بادی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد.

علیرضا شمسی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات تیراندازی قهرمانی استان همدان گفت: مسابقات تیراندازی قهرمانی استان همدان در دو بخش آقایان و بانوان با حضور ۶۶ تیرانداز در سالن تیراندازی شهید ضرابیان همدان برگزار شد.

وی افزود: در بخش آقایان ۲۸ تیرانداز با هم به رقابت پرداختند که در بخش تفنگ بادی ساسان شهسواری، علیرضا گلپروریان و علی گودرزی در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رشته تپانچه بادی سید مهدی موسوی به مقام قهرمانی استان دست‌یافت.

شمسی‌پور عنوان کرد: همچنین مهدی پور صالحی در جایگاه دوم قرار گرفت و جمال عباسی نیز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

وی بابیان اینکه مسابقات تیراندازی بانوان استان با حضور ۳۸ ورزشکار در دو رده جوانان و بزرگ‌سالان برگزار و در پایان نفرات برتر مشخص شدند، بیان کرد: در رشته تفنگ بادی بزرگ‌سالان سمانه چایانی اول شد، فاطمه پاک‌طینت مقام دوم را کسب کرد و فاطمه چهاردولی سوم شد.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان یادآور شد: در رشته تپانچه بادی مینا بارانی، مینا قربانی و زهرا عبداللهی در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

شمسی‌پور با اشاره بخش جوانان در رشته تفنگ بادی گفت: در بخش تفنگ بادی رده جوانان سمانه صنایعی، محدثه رنجبران و زهرا دشتیان در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در رشته تپانچه بادی رده جوانان غزاله زراعتچی حائز رتبه اول شد، ساغر نظری در جایگاه دوم قرار گرفت و رضوان حیدری مقدم نیز مقام سوم را به خود اختصاص داد.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان بابیان اینکه در همدان برای توسعه رشته تیراندازی زحمت‌های بسیاری کشیده شده است، گفت: استان همدان ظرفیت بسیار بالایی در رشته تیراندازی دارد و ورزشکاران همدانی ظرفیت جهانی در این رشته دارند و همیشه در مسابقات خود را ثابت کرده‌اند.

کد مطلب 3578784

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