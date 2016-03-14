مهد فرهنگ و تمدن ایران آماده استقبال از میهمانان نوروزی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هادی فتحی: حرم مطهر شاهچراغ(ع)، تخت جمشید، حافظیه، سعدی، نقش رستم، آتش کده های مختلف و.. هرکدام به تنهایی برای گردشگران کافی است که رنج سفر را بر خود هموار سازند و چه خوب که تمامی این مهم بعلاوه دیگر آثار بزرگ دنیا در استان فارس و شهر شیراز گرد هم جمع شده اند.

۲۸۰۰ اثر ثبت ملی و ۴ اثر ثبت جهانی هرساله در ایام نوروز و دیگر زمان های سال میزبان گردشگران بسیار داخلی و خارجی هستند و در سال جاری نیز با توجه به ساماندهی های انجام شده به طور حتم میزبان گردشگران و میهمانان بیشتری خواهند بود.

آثار دوره زندیه، هخامنشیان، ساسانیان، قاجاریه و... ساعات بسیار مفرح و لذت بخشی را برای میهمانان نوروزی فارس فراهم خواهند کرد.

در این میان نباید از آثار فرهنگی و مذهبی شیراز و فارس نیز غافل شد، حرم مطهر شاهچراغ(ع) و دیگر امامزادگان در شهر شیراز و دیگر شهرستانهای فارس با برنامه های مختلف مذهبی میهمانان نوروزی را در کنار خود خواهند داشت.

اما شیراز و فارس با داشتن حافظ، سعدی، خواجو، ملاصدرا و... به راستی مهد فرهنگی ایران است.

استان فارس در بسیاری از زمان های سال به ویژه ایام نوروز میزبان گردشگران و مسافران بسیاری است که هر ساله همزمان با ایام تعطیلات نوروز به فارس سفر می کنند.

استان فارس به عنوان پایتخت فرهنگی ایران زمین و بهره مندی از آثار منحصر به فرد فرهنگ، تمدن و تاریخ فرصت ارزشمند و جذابی را برای گردشگران و مسافران این استان فراهم کرده که مورد اقبال گردشگران داخلی و خارجی است.

جاذبه های طبیعی استان فارس نیز در نوع خود بی نظیر است میانجنگل و چهل چشمه در فسا، دریاچه طشک – دریاچه بختگان و منطقه حفاظت شده بهرام گور در نی ریز، جنگل بناب در ارسنجان، آبشار و چشمه قهری در استهبان، دریاچه کافتر و تنگ براق در اقلید، غار سنگ شکنان و چشمه بونیز در جهرم و آبشار فداعمی و غار سهلک در داراب پذیرای گردشگران داخلی و خارجی بیشماری است

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آبشار مارگون - پیست اسکیت سپیدان - تنگ تیزآب - چشمه شش پیر و چله گاه در سپیدان، دریاچه مهارلو، قلات، هفت برم، پارک ملی ۴۶ هکتاری بمو در شیراز، دریاچه پریشان در کازرون، بهشت گمشده، تنگ بوان و آبشار پاقلعه در ممسنی، آب گرم آب باد در لامرد ازجاذبه های طبیعی فارس است.

آثار تاریخی فارس و شیراز

مجموعه های تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد درشهرستان های مرودشت و پاسارگاد است تخت جمشید که در فهرست میراث فرهنگی جهانی به ثبت رسیده، مجموعه ای ازکاخ های تچر، کاخ صدستون، تالارشورا، دروازه ملل و پلکان سنگی تخت جمشید است.

آتشکده هخامنشی حاجی آباد از جمله آتشکده های فارس است که در کمترین فاصله از محوطه نقش رستم مرودشت در دو سوی کوه حاجی ، قرار دارد و شامل دو برج سنگی کوچک متعلق به دوران هخامنشیان است .

مجموعه تاریخی پاسارگاد و آرامگاه کورش نیز در شهرستان پاسارگاد در فهرست آثار تاریخی جهانی به ثبت رسیده و شامل تالاری بزرگ باهشت ستون سنگی ،چهارایوان درچهار سمت واتاق هایی دردوگوشه بوده است .

نقش های تاریخی رجب و رستم نیز در کنار مجموعه تاریخی پاسارگاد، مجموعه ای کهن از تاریخ وتمدن پارسی رابه نمایش گذاشته است .

در شمال تخت جمشید، نقش هایی از اردشیربابکان و شاپوراول درپس رفتگی کوهستان حجاری شده که به نقش رجب معروف است واین نقش دارای سه تصویر برجسته از اردشیربابکان ، شاپوراول ،علامت خاندان او و شخصیت های بزرگ دوره اردشیراست.

در امتداد نقش رجب و در انتهای کوهستان حاجی آباد ، آثارتاریخی مهمی ازدوره های عیلامی ،هخامنشی وساسانی وجود دارد که نقش برجسته های مربوط به دوره ساسانی درپایین کوه ، آرامگاه های شاهان هخامنشی بربالای کوه و بنای سنگی چهارگوش (کتیبه زردشت ) درسمت راست آن ازجمله این آثاراست .

کاخ اردشیر بابکان نیزبنایی بزرگ و سنگی است که دارای سه گنبد ،ایوان ها، دهلیزها واتاق های متعدد بوده که همچنان بخش هایی ازآن پابرجاست .

این کاخ که درنزدیکی شهرمرودشت قراردارد در فهرست آثارملی ایران به ثبت رسیده است.

تمدن در شیراز

عمارت باغ ایلخانی ساخته محمدقلی خان ایلخان قشقایی، عمارت کلاه فرنگی درباغ نظر شیراز در کنار آثار بسیار تاریخی موجود رد بافت فرسوده و تاریخی شیراز است که به طور حتم برای گردشگران زیبا خواهد بود.

مجموعه زندیه نیز به نوبه خود برای بازدیدکنندگان موثر خواهد بود، بازار، حمام، مسجد و ارگ کریم خان برای بازدید میهمانان آماده شده است.

نقش شاپور نیز در تنگ چوگان نزدیک شهر کازرون می تواند میزبانی مناسب برای گردشگران باید به خصوص اینکه مجموعه بیشابور و دریاچه پریشان نیز در این شهرستان قرار دارد که به راحتی می تواند به روز کامل را برای گردشگران ساماندهی کند.