به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی صبح شنبه در مراسم یادبود و گرامیداشت آیت الله واعظ طبسی و معارفه تولیت جدید آستان قدس رضوی در محل اماکن متبرکه آستان قدس رضوی سرلوحه سخنان مقام معظم رهبری به تولیت جدید آستان قدس رضوی را خدمت رسانی به مستضعفان و مستمندان دانست و تاکید کرد: حجت الاسلام رئیسی باید این مسئله را سرلوحه فعالیت های خود در ملجأ و پناهگاه همه شیعیان عالم قرار دهند.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: همه خدمتگزاران به این نظام و ملت در هر سطحی از جامعه باید به تولیت جدید آستان قدس رضوی در انجام وظایفش یاری کنند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری حجت الاسلام رئیسی را به عنوان تولیت آستان قدس رضوی پس از مرحوم آیت الله واعظ طبسی مناسب ارزیابی کردند، افزود: حجت الاسلام رئیسی قطعا سرفصل های مد نظر رهبری را در این آستان مقدس به بهترین نحو اجرا خواهند کرد.

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی خطاب به کارکنان و خدام آستان قدس رضوی گفت: خدام و کارکنان آستان قدس رضوی نیز باید بیش از پیش در این خدمت رسانی تولیت جدید آستان مقدس رضوی را یاری کنید.

وی با اشاره به ورود ولایت فقیه در مشکلات و موانع پیش آمده برای نظامی اسلامی گفت:‌ این ورود رهبری باعث حل شدن مشکلات شده و به همین دلیل داشتن چنین رهبری آرزوی سران کشورها شده است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد:‌ علاقه بسیار مردم برای تشرف به حرم مطهر رضوی این محل را کانون ذکر خداوند کرده است چرا که نام پروردگار متعال در آن با عظمت بسیار یاد می شود.

وی با اشاره به گسترش خدمات آستان قدس رضوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: امام راحل با انتخاب آیت الله واعظ طبسی به سمت تولیت آستان قدس رضوی باعث توسعه این تشکیلات شدند و نام آیت الله واعظ طبسی برای همیشه در تاریخ ثبت شده است.

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی با تأکید بر اینکه آستان قدس رضوی مکان دنیاطلبی نیست، تصریح کرد: حضور بیش از ۲۰ میلیون زائر در طول سال در حرم مطهر رضوی زمینه و فرصت مناسبی برای خدمت رسانی و ذخیره توشه آخرت است.

وی بیان کرد: آیت الله واعظ طبسی در بستر بیماری یک هفته پایانی عمر خود هیچ توانی در بدن نداشت و باید گفت که همه ما این چنین روزی را تجربه خواهیم کرد و آنچه که در چنین حالتی می تواند یاری گر ما باشد فقط خدمت و پس انداز آخرت است.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به تبلیغات دشمن در انتخابات اخیر جهت مشارکت نداشتن مردم در انتخابات تاکید کرد:‌ تبلیغات دشمن به منظور تایید نکردن اصل مشروعیت نظام از جانب مردم بود اما خوشبختانه مشارکت ۶۲ درصدی مردم در انتخابات نقشه آن ها را نقش بر‌آب کرد.