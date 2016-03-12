تمام تلاشمان افزایش سرعت توسعه زیرساختهای ارتباطی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات واعظی در این پیام آورده است: 139سال پیش با تاسیس وزارت تلگراف در ایران، ارتباط بین مردم از طریق تلگراف بر قرار می شد،از ۱۳۹ سال پیش تاکنون تغییرات وسیعی در این فناوری ایجاد شده است به گونه ای که در این زمان از هر قوم و نژادی که باشید و در هر نقطه ای از جهان که زندگی می کنید به آسانی می توانید با مخاطبین خود ارتباط برقرار کنید.

این همه تغییر در فناوری ارتباطات با تحول دیگری که در زمینه اینترنت و شبکه های ارتباطی و شبکه های اجتماعی به وجود آمده موجب شده که مردم در هر لحظه و در هر مکان بتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

تأثیرات این فناوری در تحولات جهان امروز آنقدر افزایش یافته است که برخی این دوره را عصر ارتباطات و انقلاب اطلاعات می نامند.

در سطح کلان تر تمامی ابعاد پیشرفت جوامع بشری به دنبال پیشرفت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر گشته است و این فناوری به پیشران توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است .

به همین جهت کوچکترین تعلل در توسعه این حوزه می تواند اثرات ناگواری بر سایر بخش های جامعه داشته باشد. لذا در دولت تدبیر و امید تمام تلاش همکاران این وزارت معطوف به افزایش سرعت توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه چندین برابری آن شده است.

از طرف دیگر دسترسی سهل و آسان همه شهروندان، ایجاد عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر و روستا، ما را بر آن داشت تا به توسعه اینترنت روستایی، اجرای نسل سوم و چهارم تلفن همراه و ایجاد تسهیلات و قوانین لازم بین در روابط بین اپراتورها بپردازیم تا شاید بخشی از وظیفه خود را به مردم فهیم و عزیز کشورمان ادا کرده باشیم.

دولت تدبیر و امید دسترسی آزاد به اطلاعات را حق همه شهروندان می داند چرا که این دسترسی منجر به ارتقاء سطح آگاهی و امنیت، ارتقاء سطح زندگی ، شفافیت و کاهش فساد و افزایش امید خواهد شد و یکی از مهمترین راههای آن رشد سریع فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور است لذا با تمام توان و با حمایت مردم عزیزمان به دنبال تحقق آن هستیم.

امیدواریم با عنایات خداوند متعال در سال ۹۵ بتوانیم بخش دیگری از مطالبات مردم را پاسخگو باشیم