به گزارش خبرنگار مهر، سومین شماره نشریه لاک‌پشت پرنده، ماهنامه ارزیابی خدمات و صنایع فرهنگی کودکانه ویژه خانواده‌ها، مهدکودک‌ها و مدارس منتشر شد و روی دکه‌ها قرار گرفت. در این شماره، ۱۲۱ محصول برتر فرهنگی برای کودکان و نوجوانان در قالب پیشنهاد نوروزی معرفی شده است.

۱۹ اسباب‌بازی، ۱۸ فیلم، انیمیشن و محصولات دیداری، ۱۵ محصول فضای دیجیتال، ۷ موسیقی و محصولات شنیداری و ۶۲ کتاب از سوی فاطمه معتمدآریا، لیلی رشیدی، کیوان کثریان، شاهین امین، منوچهر اکبرلو، گیسو فغغوری و حدیث لزرغلامی گروه داوری فیلم و انیمیشن، عزت‌الله الوندی، هومن بابک، شهرزاد بهشتیان و فرزان‌ فرنیا گروه داوری موسیقی و محصولات شنیداری، محمد میرزایی، حسین شیخ‌الاسلامی، نوید فرشچی و زهرا بهرامی گروه داوری محصولات فضای دیجیتال، معصومه انصاریان، ‌ محمود برآبادی، روشنک پاشایی، عذرا جوزدانی، شکوه حاجی‌نصرالله، شیوا حریری، مینا حدادیان، ‌شادی خوشکار، فاطمه زمانی، حسین شیخ‌الاسلامی، گیسو فغفوری، حدیث لزرغلامی، نلی محجوب، مریم محمدخانی و سیدمهدی یوسفی گروه داوری کتاب، آزاده بیات، آیدین مهدی‌زاده، ‌مینا حبیب‌نژاد، مجید قادری و شکوه حاجی‌نصرالله گروه داوری اسباب‌بازی در بخش پیشنهادهای نوروزی فهرست لاک‌پشت پرنده معرفی شده‌اند.

بخش «دورهمی» شماره سوم ماهنامه «لاک‌پشت پرنده» شامل قصه تصویری عملیات نجات ماهی قرمز و گزارش عیددیدنی بچه‌ها با احترام برومند و داوود رشیدی و لیلی رشیدی است. در پرونده شماره سوم این نشریه نیز همه‌چیز درباره سفرهای نوروزی خواهید خواند. بخش «بازارگردی» هم از حال و روز بازار شب عید می‌گوید، از دست‌فروشی‌ها تا پالادیوم. همچنین، پیشنهادهایی متناسب با جیب شما برای نونوارشدن اتاق کودکتان مطرح می‌کند.

در بخش «گوزن زرد» هم گفت‌وگویی با مصطفی رحماندوست درباره عید نوروز‌های قدیم و جدید منتشر شده است. پیشنهادهای والدین برای عیدی به کودکان و نوجوانان؛ حذف زن‌ها و بچه‌ها از خیابان‌های شهر و... مطالب دیگری است که در این بخش با یادداشت‌هایی از پدرها و مادرها و بچه‌ها آمده است.

سومین شماره ماهنامه لاک‌پشت پرنده (دستیار خانواده‌ها در خرید برای بچه‌ها) ویژه‌ی نوروز ۱۳۹۵ در ۹۶ صفحه‌ی تمام رنگی و با قیمت ۸۰۰۰ تومان روی پیشخان دکه‌های مطبوعاتی کشور عرضه شده است.