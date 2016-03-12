«آشتی سیاسی» همان پروژه نفوذ دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سرتیپ پاسدار غلامحسین غیبپرور در پایان رزمایش بزرگ فاطمیون بسیجیان سپاه ثارالله شیراز که به مدت دو روز در منطقه رزمایش باجگاه شیراز برگزار شد اظهار داشت: برخی که چند سال خزیده بودند حالا به حرف آمدهاند و این یک سناریو است که باید همگان مراقب بوده و فریب نخورند.
وی با بیان اینکه دشمنان با تحریم، جنگ و ترور نتوانستند انقلاب را از مسیر خارج کنند بیان کرد: آنان امروز سعی دارند با طرح نفوذ این انقلاب را از مسیر خارج کنند و باید در این راه بصیرت داشته باشیم.
سردارغیبپرور با تاکید بر اینکه امروز باید حول سه محور ولایتمداری، دشمنشناسی ومراقبت نفوذ حرکت کرد گفت: در کنار این محورهای مهم باید باید رابطه خود را با قرآن و درک معانی و اهل بیت(ع) تنظیم کرد.
فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین(ع) سپاه همچنین با بیان اینکه یکی از فضائل مهم حضرت زهرا( س) مدافع ولایت بودن امیرالمومنین(ع) و ایستادگی در این راه بود خطاب به بسیجیان خاطرشان کرد: باید از حضرت زهرا(س) درس ولایتمداری و ایستادگی در این راه را آموخت.
وی افزود: امروز رمز اقتدار امت ایران اسلامی و بسیجیان ولایتمداری آنان است و این سبب هراس دشمنان از جمله آمریکاییها شده است و باید شکرگذار این وحدت، همدلی و ولایتمداری بود.
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