البرز سرزمین تاریخ و هنر/از هنر مینیاتور تا پیکره تراشی

خبرگزاری مهر- گره استان‌ها: استان البرز و کلان‌شهر کرج دیاری سر برآورده از رشته‌کوه‌های استوار و بلندقامت البرز است که در دل خود گنجینه‌ای پر از آثار برجای‌مانده از نیاکانمان را دارد و از دیرباز به دلیل تنوع اقلیمی و جاذبه‌های فراوان طبیعی همواره موردتوجه بوده است.

البرز دیاری که دوره مادها را به خود دیده بی‌شک مردمانی بهره‌مند از هنر را هم به خود دیده است و قطع به‌یقین در این سرزمین هنرهایی وجود داشته که یا به‌کلی فراموش‌شده‌اند و یا در حال فراموشی‌اند.

با این‌حال برخی صاحب‌نظران در حوزه صنایع‌دستی بر این باورند که استان البرز که کمتر از پنج سال است به فهرست استان‌های کشور اضافه‌شده و به قولی استانی بی‌بهره از زیرساخت‌های لازم است، صنایع‌دستی بومی ندارد هم اینان برای ادعای خود به وجود و حضور هنرمندان بسیاری اشاره می‌کنند که در کلان‌شهر کرج زندگی و به هنری که متعلق به این دیار نیست مشغول‌اند.

استان البرز به دلیلی نزدیکی به پایتخت و وجود صنایع مختلف، پذیرای اقوام و مردم گوناگونی از سراسر کشور بوده است. این مسئله جدا از ایجاد تنوع فرهنگی در سراسر استان، سبب وجود هنرمندان مختلف صنایع دستی نیز شده است به طوری که در این استان انواع متنوعی از صنایع دستی کشر توسط هنرمندان ممتاز ایرانی ساخته و حتی به هنرجویان جوان آموزش داده می شود.

هنمرندان بشیماری در رشته های مانند هنرهای مینیاتور، حکاکی روی سفال، حکاکی روی تخم شتر مرغ، مشبک فلزی، فرفوژه، طراحی سنتی(نجاری و سنگتراشی) معرق، قلاب بافی، قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، گبه، معرق کاری، سفال، نقاشی روی شیشه، شیشه دمی، محصولات تکمیلی تلفیقی و مجسمه، ساخت سازهای سنتی و آهنگری هنری، پیکره تراشی و سوزن دوزی در سطح ممتاز در این البرز جوان فعالیت می کنند.

امروزه می توان گفت مرکز آموزش صنایع دستی در شهرستان کرج از طریق تربیت نیروهای متخصص نقش ارزنده ای در اشتغال جوانان با ذوق و هنرمند دارد این مرکز آموزشی صنایع دستی در کلان‌شهر کرج می کوشد با تربیت نیرهای متخصص و مورد نیاز صنایع دستی، هم پشتوانه ای فرهنگی و غنی برای این رشته از کار در جامعه پدید آورد و هم اینکه زمینه های اشتغال جوانان با ذوق و هنرمند و مستعد را فراهم سازد.

در ادامه باید گفت؛ بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آموزشی صنایع دستی شهرستان کرج، تعداد هنرمندان صنایع دستی که تا کنون موفق به دریافت کارت شناسایی صنعتگری شده اند و به صورت خانگی مشغول به فعالیت هستند بیش از ۳۰۰ نفر و تعداد کارگاه های صنایع دستی دارای پروانه کارگاهی بیش از ۲۰۰ کارگاه است.

بعد از اینکه البرز استان شد پس از انتقال میراث فرهنگی شهرستان کرج از کاروانسرای شاه عباسی به ساختمان جدید، تصمصم گرفته شد این کاروانسرای زیبا مرکز نمایش و عرضه صنایع دستی هنرمندان استان باشد که هنوز این مهم محقق نشده است.

در ادامه باید به حضور متفاوت اداره میراث فرهنگی استان البرز در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری که اسفندماه جاری در تهران برگزار شد اشاره کنیم، این اداره تلاش کرد ضمن معرفی جاذبه های گردشگری و مناطق سیاحتی البرز در زمینه صنایع دستی و تبیین میراث فرهنگی گام های خوبی بردارد و در روز پایانی نمایشگاه در قالب مراسمی ویژه با عنوان ایران کوچک ظرفیت های این استان را در حوزه تنوع زیستی و آداب و رسوم معرفی کند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که پیش از این اراده جدی برای معرفی جاذبه های توریستی البرز در بُعد ملی به عموم ایرانیان کمتر دیده شده بود و حال با رویکردی جدید از سوی مسئولان میراث فرهنگی البرز قرار است ظرفیت های مغفول این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در این نمایشگاه علاوه بر حضور اقشار مختلف مردم مدیران و فعالان عرصه گردشگری کشور نیز حضور داشتند و از نزدیک با ظرفیت های استان البرز در بخش گردشگری و صنایع دستی آشنا شدند.

مدیریت میراث فرهنگی استان هم در غرفه خود تمام توان خود را به کار گرفته بود تا با کمک گرفتن از تصاویر و چیدمان داخلی نمایان گر جاذبه های توریستی البرز باشد و حضور مردم و مراجعه کنندگان و استقبال آنها از غرفه این استان نیز موید این موضوع بود که آنها علاقمند به آگاهی از جاذبه های گردشگری البرز هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در ارتباط با حضور البرز در این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: استان البرز از حیث گردشگری استان ضعیفی است و نیاز به کار در این عرصه دارد چرا که یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشور و شهری تاسیسات گردشگری است.