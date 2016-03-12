برای امنیت و عزت کشور مدیون شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر شنبه در دیدار دو نفر از پدران شهدا، ضمن تسلیت سالروز شهادت صدیقه طاهره(س) اولین شهید راه ولایت با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران اظهار داشت: کسانی که در راه خدا کشته شدند، نمرده‌اند بلکه زنده‌اند و نزد خداوند روزی می‌گیرند. آن‌ها به بازماندگان خود مژده می‌دهند که راه بهشت و سعادت را در پیش گیرید که این راه خوف ندارد.

وی با بیان اینکه در روایات ذکر شده حضرت زهرا(س) در خانه‌شان دفن شدند، بیان داشت: شهادت بهترین راه تثبیت ولایت و حکومت اسلامی است و شهیدان کسانی هستند که این راه را در پیش گرفتند و حضرت فاطمه زهرا(س) در این راه پیش قدم بودند.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: در هر استان از کشورمان افراد بسیاری شهید شدند و دارای وصیت نامه‌های بسیار باارزشی هستند که شایسته است آن‌ها را بخوانیم.

وصیت نامه شهدا باارزش و آموزنده است

وی ادامه داد: وصیت نامه‌های شهدا آموزنده و پرمعنا و با ارزش هستند و امام راحل نیز بر خواندن آن بسیار تأکید کرده‌اند که حداقل یک مرتبه این وصیت نامه‌ها را مطالعه کنیم.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: در بخشی از وصیت نامه‌های شهدا عنوان شده که ما ناکام از دنیا نرفته‌ایم و بر روی سنگ قبرمان ننویسید جوان ناکام، زیرا ما ناکام نیستیم.

وی ابراز کرد: ما مدیون شهدا هستیم و هرچه امنیت و عزت و افتخار در کشورمان داریم در سایه آنان است و هیچ‌گاه نباید شهیدان را فراموش کنیم.

این مرجع تقلید شعیان، افزود: شهدا مقامشان عالی است و از خداوند می‌خواهیم مقام آنان را متعالی گرداند و نعمت شهادت به ما نیز نصیب کند.

آیت الله نوری همدانی در ادامه این دیدار به ذکر مصیبت حضرت فاطمه زهرا(س) و خاندان اهل بیت(ع) پرداخت.