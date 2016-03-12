به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور در راستای شفاف‌سازی و سنجش عملکرد یک‌ساله این نهاد، اقدام به ارزیابی عملکرد اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور نموده است.

بر این اساس، اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور با پرسش از مخاطبین در خصوص میزان رضایت مندی از عملکرد خود، بنا دارد، تا در این نظرسنجی متشکل از جامعه آماری ۵ هزار مؤسسه، مدیر و فعال قرآنی، عملکرد خود را ارزیابی نموده تا در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، گام بردارد.

شایان ذکر است، مدیران موسسات قرآنی، مدیران ارشاد نظام، نمایندگان مجلس، مسئولین نهادهای قرآنی، رسانه‌های مختلف حوزه قرآن و عترت و سایر مخاطبین اتحادیه، می‌توانند با مشخص کردن گزینه‌های خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف، از امروز ۱۵ اسفندماه، از طریق سامانه ۳۰۰۰۸۹۶۱ در نظرسنجی شرکت کنند.

گفتنی است، مؤسسات به‌عنوان یک خط مقدم در فعالیت‌های قرآنی هستند که به طور ملموس می‌توانند این فعالیت‌ها را ارزیابی کنند که در این راستا، ارزیابی دقیق و مرتب از جامعه قرآنی نیاز است.

این نظر سنجی تا پایان روز چهارشنبه ۲۶ اسفندماه، فعال خواهد بود.