۲۷۳ میلیارد ریال حقوق معوقه کارگران صدرای بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، سیداسماعیل موسوی اظهار داشت: شرکت صدرا یکی از افتخارات صنعتی استان بوشهر بوده و سرنوشت این واحد صنعتی برای مدیران استان بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استان بوشهر با اشاره به اینکه در دو سال اخیر اقدامات موثر و مهمی در راستای بهبود وضعیت شرکت صدرا صورت گرفته است، تصریح کرد: یکی از اقدامات ساماندهی و تعیین و تکلیف مالکیت و مدیریت صدرا که خوشبختانه با پیگیری استاندار بوشهر، هیات دولت و با تدبیر فرماندهان و مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در حال تجدید نظر و ترسیم شرایط بهتر برای آینده صدرا هستیم.

دبیر کمیسیون کارگری استان بوشهر افزود: همچنین تعیین و تکلیف بدهی های صدرا به سازمان های دولتی، پیمانکاران و کارگران از دیگر اقدامات موثری بوده که در راستای بهبود وضعیت شرکت صدرا صورت گرفته است و بخش قابل توجه ای از موضوعات مطرح شده در کمیسیون کارگری استان به آن معطوف شده است.

وی با بیان اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته حقوق ۴.۵ ماه کارگران شرکت صدرا به تعویق افتاده بود که در دو مرحله پرداخت شد، بیان کرد: مرحله اول اواخر بهمن ماه ۹۴ مبلغی بالغ بر ۱۰ میلیارد ۸۰۰ میلیون تومان بابت دو ماه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) به حساب پیمانکاران و از آن طریق به کارگران منتقل شد که با وجود مسدود بودن حساب های صدرا این مرحله را با تاخیر مواجه کرد.

موسوی افزود: مرحله دوم نیز روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ۹۴ با پیگیری های مستمر رئیس و دبیر کمیسیون کارگری استان بوشهر مبلغ ۱۶ میلیارد ۵۰۰ میلیون تومان به حساب صدرا واریز و روز پنج شنبه ۲۰ اسفند ۹۴ حقوق ۲.۵ ماه کارگران پرداخت شد.

دبیر کمیسیون کارگری استان بوشهر عنوان کرد: پیگیری های جدی تری مبنی بر پرداخت حق بیمه و نیز عیدی آخر سال کارگران صورت گرفته و مدیران صدرا وعده داده اند که در هفته جاری نسبت به پرداخت مطالبات مذکور اقدام کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استان بوشهر با قدردانی از صبر و متانت کارگران شرکت صدرا از آنان و مدیران مربوطه خواست با تمام توان و ظرفیت در راستای احیاء این شرکت صنعتی و انجام تعهدات داخلی و خارجی تلاش کنند، افزود: پیگیری های مستمر استاندار بوشهر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر، اعضای کمیسیون کارگری استان، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) و شرکت صدرا در تحقق مطالبات کارگران نقش بسزایی داشته است.

موسوی اظهار کرد: خوشبختانه رسانه های مکتوب و مجازی در انتقال مسایل و مشکلات همه واحدهای کارگری همکاری مطلوبی داشته اند و انتظار می رود مسایل کارگری را با دقت بیشتر مطالعه، کارشناسی و سپس انعکاس دهند.