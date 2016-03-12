تماشای «آسمان حسین» در جوار شهدای گمنام امیرچخماق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان یزد، به مناسبت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، نمایشگاه نقاشی‌های عاشورایی با عنوان «آسمان حسین» اثر عبدالحمید قدیریان از اساتید نقاش، گرافیست، طراح صحنه و مدیر هنری پروژه‌های مختلف سینمایی، زیر خیمه حضرت زهرا (س) کنار قبور مطهر شهدای گمنام در میدان امیرچخماق یزد گشایش یافت.

در این نمایشگاه ۲۰ اثر رنگ روغن در ابعاد ۷۰ در ۱۰۰سانتیمتر تا پایان ایام فاطمیه در معرض دید دلدادگان و ارادتمندان ائمه اطهار (ع) قرار داده شده است.

قدیریان که مسئولیت دفتر مطالعات کاربردی هنر حوزه هنری کشور را هم بر عهده دارد، این آثار را با نگاهی مفهومی به مکتب عاشورا و فضای کربلا از منظر «ما رأیتُ الا جمیلا» (هیچ ندیدم جز زیبایی) در مدت چهار ماه خلق کرده است.

این نمایشگاه اربعین امسال به همت حوزه هنری استان یزد در موکب مسجد مقدس جمکران در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا برپا شده بود.

هدف از برپایی این نمایشگاه، نشان دادن گوشه‌ای از عظمت نهضت امام حسین (ع)، تبیین و ترویج فرهنگ و معارف عمیق عاشورایی، انتقال ارزش‌های اسلامی و پیام‌های مکتب عاشورا با زبان هنر به مخاطبان عنوان شده است.

عبدالحمید قدیریان متولد ۱۳۳۹ در تهران، کارشناس رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا و کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر است. وی از سال ۱۳۶۰ فعالیت حرفه‌ای خود در زمینه نقاشی را آغاز کرده و از سال ۱۳۶۵ در سینما مشغول فعالیت شده است.

وی شرکت در بیش از ۴۵ نمایشگاه گروهی و برگزاری دو نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه‌ را در کارنامه فعالیت‌های تجسمی خود دارد.