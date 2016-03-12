آغاز عملیات آزادسازی منطقه «ابوطیبان» در الرمادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات استان الانبار امروز اعلام کرد که عملیات آزادسازی منطقه ابوطیبان در غرب شهر الرمادی آغاز شد.

وی با اعلام این خبر افزود: همزمان با آغاز این عملیات، جنگنده های ائتلاف مقابله اهداف منتخب در منطقه را بمباران کردند.

المحلاوی خاطرنشان کرد: در این عملیات که با کمک نیروهای ارتش عراق صورت گرفت تلفات مالی و جانی بسیاری به تروریست ها وارد شد.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق هفته گذشته نیز مناطق «زنکوره» و روستای «العصریه» در شمال غرب الرمادی را از یوغ داعش رها کردند.