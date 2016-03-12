به گزارش خبرگزاری مهر، «ابوالفضل ساوه ای» ورزشکار اعزامی کشورمان به مسابقات «کوهنوردی با اسکی» جام جهانی و قهرمانی آسیا در کره‌جنوبی، موفق به کسب مدال ارزشمند برنز آسیا شد.

این ورزشکار در ماده «ورتیکال» در رقابتی نزدیک با نمایندگان کشورهای کره، ژاپن، چین و روسیه به این عنوان دست یابد. «حسین صالحی» دیگر شرکت کننده کشور در رده‌ی نهم این رشته قرار گرفت.

سه ورزشکار رشته «کوهنوردی با اسکی» کشورمان برای حضور در رقابتهای جام جهانی و قهرمانی آسیایی رشته «کوهنوردی با اسکی» عازم این مسابقات شده اند. «ابوالفضل ساوه ای» و «حسین صالحی» در رده بزرگسالان و «نوید مقدید» در رده جوانان در این رقابتها حضور یافته اند.