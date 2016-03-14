کتابی درباره زمان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیا امکان دارد نه فقط به یک بانگ که با مجموعه‌ای از بانگ‌های تکرارشونده روبه‌رو باشیم؟ آیا امکان دارد گیتی ما تنها یکی از گیتی‌های بسیار در صف طولانی چرخه‌ها باشد؟ آیا امکان دارد بانگ‌هایی پرشمار که پیوسته رخ می‌دهند، بی‌شمار گیتی همزمان، یک بسگیتی با احتمالات بی‌پایان را پدید آورده باشد؟ مهم‌تر از همه آنکه شاید کل تصور ما از زمان نادرست باشد. شاید زمان توهمی بیش نباشد. شاید هیچ چیز نباشد که یک لحظه را به لحظه پسین پیوند بزند.

زمان، پرکاربردترین مفهوم در زبان و گفتگوهای روزمره است و با این حال ما واقعا آن را درک نمی‌کنیم. اَدَم فرانک در این کتاب، داستان جذاب تلاش انسان برای سردرآوردن از معنای زمان و درک آن را روایت می‌کند. داستانی که از حدود پنجاه‌هزار سال پیش با نیاکان شکارچی/گردآورنده‌مان شروع می‌شود و از مسیر تجربه اولین کشاورزان و شهرسازان می‌گذرد. سپس با شروع رنسانس و اولین حضور ساعت در میادین شهرها، درون‌مایه‌های نوبتی پیدا می‌کند. همراه با انقلاب صنعتی، شکل کاملا جدیدی از زمان بر فرهنگ سیطره می‌یابد و سیاست‌های جدیدی با خود به همراه می‌آورد. با شروع قرن بیستم، از دل جهان برق‌گرفته، شکل نوین دیگری از مواجهه با زمان متولد می‌شود که خبر از دنیای وایرلس ما می‌دهد. سپس با طلوع عصر فضا و انقلاب دیجیتال، به خانه می‌رسیم، به عصر دقت، سرِ وقت رسیدن و هرگز زمان کافی نداشتن.

اَدَم فرانک، نویسنده کتاب «درباره زمان»، اخترفیزیکدان نظری و استاد دانشگاه روچستر نیویورک است و در این دانشگاه سرپرست گروه پژوهشیِ مطالعات ابرکامپیوتری آرایش ستارگان و مرگ ستاره‌ای را بر عهده دارد. پروفسور فرانک در کنار پژوهش‌هایش علاقه بسیاری به رابطه بین علم و فرهنگ دارد و یکی از نویسندگان ثابت مجله دیسکاور و همچنین مجلاتی همچون ستاره‌شناسی، آمریکن ساینتیفیک و تراسیکل است. فرانک یکی از موسسان وبسایت «۱۳.۷ فرهنگ و گیتی» است و به صورت هفتگی مطالبش را در این سایت منتشر می‌کند. اولین کتاب او با نام آتش مداوم: ورای جدال علم و دین به عنوان یکی از کتاب‌هایی که باید همین حالا خواند از سوی مجله سید انتخاب شده است.

کتاب ۴۲۰ صفحه‌ای «درباره زمان» با عنوان فرعی «کیهان‌شناسی و فرهنگ در گرگ و میش مهبانگ» با ترجمه رضا آقازاده در شمارگان ۱۱۰۰ نسخه و با بهای ۲۱ هزار تومان از سوی انتشارات مازیار منتشر و در بازار کتاب توزیع شده است.