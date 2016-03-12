آغاز فاز جدید نجات دریاچه ارومیه/ آب ۳ سد رهاسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث دانشجو گفت در این مرحله میزان حجم رهاسازی از سد بوکان ۱۴۰ میلیون مترمکعب، مهاباد ۴۰ میلیون متر مکعب و زولا ۱۰ میلیون متر مکعب پیش‌بینی شده است. در راستای اجرای مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه و پیرو ابلاغیه اخیر مدیریت منابع آب ایران، عملیات رهاسازی آب از سدهای بوکان با دبی ۷۰ مترمکعب در ثانیه، مهاباد با دبی ۱۸ مترمکعب در ثانیه آغاز شده و رهاسازی از سد زولا نیز با دبی ۱۰ مترمکب در ثانیه در ۲۰ اسفند آغاز خواهد شد.

دانشجو افزود: با تکمیل این حجم از رهاسازی از سدهای بالا مجموع آب رها شده از سدهای استان آذربایجان‌غربی، از ابتدای سال آبی بالغ بر ۴۲۵ میلیون مترمکعب خواهد بود. با توجه به تقارن ایام رهاسازی با تعطیلات نوروزی، مناطق پایین دست این سدها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و به همین دلیل لازم است مردم محلی و مسافران نوروزی در زمان رهاسازی و پس از آن از نزدیک شدن به حریم و بستر رودخانه‌های مربوطه و هرگونه برداشت غیرمجاز آب خودداری نمایند.