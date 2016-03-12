باکتری بازیافت ظروف پلاستیکی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه صدها میلیون تن ظروف پلاستیکی PET ( پلی اتلین ترفتالیک) برای نگهداری نوشابه ها و مواد شوینده تولید می شود که بازیافت آنها برای محیط زیست بعنوان یک چالش جدی محسوب می شد.

محققین موسسه فناوری کیتو ژاپن با انجام آزمایشات متعدد بر روی یک نوع باکتری متوجه شدند که در ۲۵۰ نمونه از ظروف پلاستیکی پلی اتلین ترفتالیک که در میان خاک، لجن و دیگر رسوبات قرار داشتند، این باکتری از این مواد تغذیه می کنند و منجر به از بین رفتن ظروف پلاستیکی می شود و تنها طی چند هفته ظرف پلاستیکی را انهدام می کنند.

به گفته محققین ژاپنی در ظروف پلاستیکی پلی اتلین ترفتالیک، دو آنزیم به نام های اسید ترفتالیک و گلیکول اتیلین وجود دارد که میکروب هایی را بوجود می آورد و این امکان را برای باکتری فراهم می کند که مقاومت ظروف پلاستیکی را کاهش دهند.

همچنین در گذشته دانشمندان قارچ های پلاستیک خور را برای بازیافت شناسایی کرده بودند که تکثیر آنها بسیا مشکل بود اما این باکتری های جدی در محیط آزمایشگاهی به راحتی قابل تکثیر هستند.

محققین ژاپنی نام این باکتری را deonella sakaiensis گذاشته اند.