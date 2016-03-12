  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

باکتری بازیافت ظروف پلاستیکی کشف شد

باکتری بازیافت ظروف پلاستیکی کشف شد

محققین ژاپنی باکتری کشف کرده اند که ظرف مدت چند هفته قادر به تجزیه یک ظرف پلاستیکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالانه صدها میلیون تن ظروف پلاستیکی PET ( پلی اتلین ترفتالیک) برای نگهداری نوشابه ها و مواد شوینده تولید می شود که بازیافت آنها برای محیط زیست بعنوان یک چالش جدی محسوب می شد.

محققین موسسه فناوری کیتو ژاپن با انجام آزمایشات متعدد بر روی یک نوع باکتری متوجه شدند که در ۲۵۰ نمونه از ظروف پلاستیکی پلی اتلین ترفتالیک که در میان خاک، لجن و دیگر رسوبات قرار داشتند، این باکتری از این مواد تغذیه می کنند و منجر به از بین رفتن ظروف پلاستیکی می شود  و تنها طی چند هفته ظرف پلاستیکی را انهدام می کنند.

به گفته محققین ژاپنی در ظروف پلاستیکی پلی اتلین ترفتالیک، دو آنزیم به نام های اسید ترفتالیک و گلیکول اتیلین وجود دارد که میکروب هایی را بوجود می آورد و این امکان را برای باکتری فراهم می کند که مقاومت ظروف پلاستیکی را کاهش دهند.

همچنین در گذشته دانشمندان قارچ های پلاستیک خور را برای بازیافت شناسایی کرده بودند که تکثیر آنها بسیا مشکل بود اما این باکتری های جدی در محیط آزمایشگاهی به راحتی قابل تکثیر هستند.

محققین ژاپنی نام این باکتری را deonella sakaiensis گذاشته اند.

 

 

کد مطلب 3578842
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها