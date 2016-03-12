توجه ویژه به منابع هیدروکلوئیدی وصمغ های بومی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، فعالیت های گسترده علمی و بین المللی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در زمینه هیدرو کلوئیدها و صمغ های بومی و همچنین محدودیت منابع، طیف وسیع کاربردهای صنعتی و در نتیجه افزایش قیمت این محصولات منجر به جلب نظر مراکز علمی و صنعتی دنیا به پتانسیل های بالقوه و بالفعل ایران در این زمینه شده است.

این استقبال در حدی بوده است که اخیرا نشریه علمی بین المللی Food Hydrocolloids سرمقاله آخرین شماره منتشر شده خود را به این موضوع اختصاص داده است.

نشریه علمی بین المللی Food Hydrocolloids که توسط انتشارت بین المللی Elsevier چاپ و منتشر می شود یکی از مهمترین مجلات علمی پیشرو در حوزه صمغ های خوراکی جهان به شمار می رود که دارای ضریب تاثیر بالا در این زمینه است.

این نشریه در مقاله ای مجزا با عنوان «هیدروکلوئیدهای غذایی ایران» به توضیح پتانسیل های موجود، مزایا و اقدامات انجام شده در این زمینه در کشورمان پرداخته است.

نشریه مذکور به نقل از پروفسور گلین اوون فیلیپس، پدر علم هیدروکلوئیدها در نیا در سرمقاله آخرین شماره خود ایران را کشوری غنی از نظر گستردگی و تنوع منابع صمغ های بومی خواند.

این پروفسور ضمن پیشرو خواندن پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در زمینه انجام تحقیقات کاربردی بر روی صمغ های بومی، آن را مرجعی سرشناس در این خصوص قلمداد کرد که همواره از ارائه مشاوره و راهکار به سایر نهادهای آموزشی و دانشگاه ها در ایران و سایر کشورها دریغ نکرده است.

وی همچنین به موفقیت چشمگیر برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا در سال ۱۳۹۳(۲۰۱۴) توسط این پژوهشکده در مشهد اشاره و بیان کرد: با برگزاری نخستین کنفرانس هیدروکلوئیدهای غذایی به همت پژوهشکده علوم وصنایع غذایی چهره های شناخته شده بین المللی و داخلی در زمینه صمغ ها از دانشگاه و صنعت دور هم جمع شدند.

در ادامه آمده است: به دلیل اهمیت ویژه این همایش و کیفیت بالای مقالات ارائه شده در این رویداد بزرگ علمی شماره ویژه ای از نشریه Food Hydrocolloidsبه مقالات برگزیده ارائه شده در این کنفرانس اختصاص یافته است.

نخستین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا مهر ماه سال ۱۳۹۳ در مشهد با حضور پژوهشکده و متخصصین بیش از ۸ کشور جهان برگزار شد.

با توجه به دستاوردهای ارزنده این کنفرانس ، لغو تحریم های اقتصادی ایران و همچنین راه اندازی شبکه مجازی بین المللی صمغ با همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و سایر کشورها پیش بینی می شود دومین کنفرانس که در تاریخ ۷ و ۸ مهر ماه سال ۱۳۹۵ در مشهد برگزار می شود با استقبال بیشتر مراکز علمی و صنعتی جهان مواجه شود.

دومین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا با تاکید بر سلامت صمغ های بومی و اثرات سلامتی بخشی آن با ۹ محور برگزار می شود.

استخراج و ارزیابی صمغ های طبیعی، استانداردسازی و تجاری سازی، بررسی خواص تغذیه ای و سم شناسی، خواص بافت دهی و ژل دهندگی، رفتار رئولوژیکی و خواص جریان، کاربرد صمغ های بومی در رسانش هدفمند و رهایش کنترل شده غذا داروها، ویژگی های سلامتی بخش، خواص حسی و دهانی و همچنین خواص قوام دهندگی و امولسیون کنندگی صمغ های بومی برگزار خواهد شد.