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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان:

۶۳ پایگاه امداد و نجات برای ایمنی مسافران در گلستان مستقر می شوند

۶۳ پایگاه امداد و نجات برای ایمنی مسافران در گلستان مستقر می شوند

گرگان – مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از استقرار ۶۳ پایگاه امداد و نجات در گلستان خبر داد و گفت: دو هزار و ۵۰۰ نفر در پایگاه های امداد و نجات جاده ای گلستان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی در نشست خبری ظهر شنبه با اصحاب رسانه در رابطه با برنامه‌های جمعیت هلال احمر استان گلستان در ایام نوروز گفت: طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی با تاکید بر راهنمایی مسافران به اماکن تاریخی و نقاط دیدنی شهر از طریق توزیع بروشور، نقشه کاتالوگ و نیز ترویج فرهنگ نوع دوستی در بین اعضا و کمک به سفری ایمن با تأمین امنیت روانی هموطنان به مدت ۲۰ روز از تاریخ ۲۵ اسفند آغاز و تا تاریخ ۱۵ فروردین ادامه دارد.

۲۵۰۰ نفر در طرح امداد و نجات جاده‌ای خدمت رسانی می‌کنند

احمدی با بیان اینکه امسال بیش از دو هزار و ۵۰۰ نجاتگر و پرسنل در طرح امداد و نجات جاده‌ای خدمت رسانی می‌کنند، افزود: معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمراستان گلستان امسال با برپایی ۲۰ پست ثابت و ۱۰ پست سیار در مبادی ورودی و خروجی شهرها و نقاط دیدنی استان با حضور بیش از ۸۵۰ نفر جوان عضو اقدام به ارائه بروشورهای آموزشی، امدادی و راهنمایی مسافران می‌کنند.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای به کار گیری شده برای هر روز ۹۵ نفر و جمعاً یک هزار و ۷۰۰ نفر هستند، تصریح کرد: این افراد در قالب ۶۳ پایگاه امداد رسانی می کنند و ۳۰ پایگاه مربوط به معاومنت امور جوانان است.

حسین احمدی در رابطه با پایگاه‌های ثابت و سیار بیان کرد: ۱۰ پایگاه ثابت امداد و نجات بین شهری، یک پایگاه ثابت کوهستان، یک پایگاه ثابت دریایی، ۶ پست موقت جاده‌ای، ۹ پایگاه امداد و نجات مستقر در شعب، سه پست سیار جاده‌ای، یک پایگاه آنست، یک پایگاه امداد و نجات هوایی، یک مرکز فرماندهی کنترل عملیات در استان مستقر هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان  با اشاره به بکارگیری ۵۸ خودرو در ایام نوروز، گفت: ۲۴ دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه خودروی نجات تیپ یک و دو، دو دستگاه خودروی ست نجات، یک دستگاه خودرو کوهستان، یک دستگاه آرگو، ۱۳ دستگاه موتور سیکلت و موتورآمبولانس، ۱۰ دستگاه خودروی کمک دار در ایام اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در استان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استقرار یک پایگاه امداد و نجات جاده ای در هر ۲۵ کیلومتر از جاده های استان

احمدی اظهار کرد: با توجه به فواصل استقرار پایگاه‌های امداد و نجات نوروزی طی سه سال اخیر جمعیت هلال احمر استان گلستان با بهره گیری از امکانات موجود سعی کرده نسبت به ایجاد ۳۳ پایگاه ثابت و موقت اقدام کند که برابر میانگین کشوری یعنی هر ۲۵ کیلومتر یک پایگاه امداد و نجات مستقر می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور خدمات رسانی بهتر به حادثه دیدگان و اطمینان خاطر مسافران آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ با رعایت فاصله ۱۱ الی ۲۵ کیلومتر مستقر می‌شوند و نسبت به گشت سیار اقدام می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان با بیان اینکه به دلیل بافتی که در روستا‎ها وجود دارد ساختمان‎های روستایی استاندارد نیست و این موضوع در حوادث طبیعی باعث افزایش تلفات و خسارت خواهد شد، گفت: به ازای هر روستا در سطح کشور یک مرکز هلال احمر دایر خواهد شد و بین پنج تا هفت نفر به عنوان هسته امداد آن روستا معرفی می‎شوند که وظیفه اطلاع‎رسانی و شروع امدادرسانی در بروز حوادث را بر عهده خواهند داشت.

احمدی از برپایی ۱۰ خیمه نماز، ۱۰ ایستگاه دوستدار کودک و ۱۶ ایستگاه سلامت در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد و تصریح کرد: برای هر شهرستان یک خیمه نماز پیش بینی شده و مسافران در صورت داشتن سوال و یا مشکلی می توانند با شماره تلفن ۱۱۲ تماس بگیرند تا در سریعترین زمان و مکان به درخواست آنان رسیدگی شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان از استقرار یک فروند بالگرد امداد و نجات هوایی از سوم فروردین لغایت هشت فروردین در استان خبر داد و گفت: از آنجایی که این بالگرد با استان مازندران مشترک است و طبق پیش بینی های انجام شده محل استقرار بالگرد در زمان حضور در استان؛ پلیس راه نوکنده، پایگاه امداد و نجات هوایی جنب ورزشگاه روستای کریم آباد، محور کمربندی علی آباد به آزادشهر جنب پایگاه امداد و نجات بین شهری زرین گل، پلیس راه آزادشهر و مقابل پاسگاه انتظامی تنگراه خواهد بود.

کد مطلب 3578849

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