"شب بيست و نهم" از آثار شاخص سينماي وحشت ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين فيلم كه سال 1368 ساخته شده، دومين و شاخص ترين اثر سينمايي رخشاني محسوب مي شود كه بر اساس فيلمنامه اي از خودش شكل گرفت. حميد رخشاني فعاليت در اين عرصه را با حضور در مطبوعات به عنوان خبرنگار و منتقد آغاز كرد و پس از چند سال فعاليت مطبوعاتي به آلمان رفت و در رشته سينما به صورت نيمه كاره تحصيل كرد.



وي در اين فاصله زماني نخستين فيلم كوتاه خود "شهادت" را در سال 1354 ساخت و از سال 1362 وارد عرصه توليد سينما شد و به نويسندگي، كارگرداني و تهيه كنندگي پرداخت. فيلم سينمايي "راه دوم" در سال 1362 نخستين اثر وي محسوب مي شود و "مونس" در سال 1379 آخرين ساخته اين كارگردان است.

فيلم سينمايي "شب بيست و نهم" در ژانر وحشت و حادثه اي است و كارگردان با توجه به امكانات اندكي كه از نظر تكنيكي و ايجاد جلوه هاي ويژه تصويري در اختيار داشته به خوبي عنصر تعليق و ترس را در لحظات مختلف اثر خود به وجود آورده است. رخشاني به خوبي روي ابزار توليد به خصوص فيلمبرداري و تدوين تسلط داشت و همين مساله موجب شد اثري درخور توجه خلق كند.

ديگر نكته مهم اين اثر فيلمنامه محكم آن است كه حادثه در تمامي لحظات آن به شكلي آرام و مستمر جريان دارد تا به فاجعه پاياني منجر شود. داستان ساده و روان است و تنها يك گره داستاني وجود دارد، اما اتفاقات فرعي قصه و كنشي كه به خاطر نوع نگاه و روابط شخصيت هاي مختلف داستان به وجود مي آيد قصه را جذاب مي كند.



داستان اين فيلم مربوط به تابستان 42 و درباره زوج جواني به نام هاي محترم و حسين است. شايعه زلزله عظيم تهران باعث خالي شدن شهر شده است. روزي محترم شبحي را بر بام خانه و دقايقي بعد در آشپزخانه مي بيند و ترس و وحشت از شبح او را دچار غش و ضعف مي كند. همزماني بارداري محترم و ديدن مكرر شبح موجب غش مكرر او مي شود. حسين نسبت به همسرش سرد مي شود و او را به خانه پدري اش مي فرستد. پدر محترم ماجرا را پيگيري مي كند و ...



در "شب بيست و نهم" حسين گيل، رضا رخشاني، رضا رويگري، ژيلا موسوي، مرجانه گلچين، حميده خيرآبادي، منصور حيدري، امير معاون زاده، اعظم موسوي و عيسي صفايي ايفاي نقش مي كنند. مرجانه گلچين بهترين و ماندگارترين نقش دوران فعاليت بازيگري خود را در اين فيلم ايفا مي كند. او در بسياري از صحنه ها در اصل با دوربين بازي مي كند كه همين مساله توانايي هاي او را در ايفاي نقش بيشتر نشان مي دهد.



رضا رويگري نيز به خوبي با نقش حسين عجين شده و گذشته از اينكه شرايط مردان در زمان وقوع داستان، نوع روابط و جنبه هاي رفتار كاسبكارانه در دهه 40را به خوبي درك مي كند، تضاد بسيار خوبي در داستان به وجود مي آورد. فيلم سينمايي "شب بيست و نهم" ديروز يكشنبه دوم مرداد از شبكه دو سيما پخش شد.