مسئولان لارستان در ایام نوروز به امور مردم هم رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نجیب زاده ظهر شنبه در آخرین جلسه شورای اداری لارستان با بیان اینکه همکاری کلیه مسئولین ادارات، ارگانها و نهادهای این شهرستان و همچنین نقش اصحاب رسانه در برگزاری هر چه بهتر این دوره از انتخابات تاثیر بسزایی داشت، افزود: تلاش و زحمات چندین ماهه همه مسوولین لارستان باعث شد تا پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به بهترین نحو انجام شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو روز از سوی مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای لارستان، خنج و گراش و هفت روز از وزارت کشور برای شکایت این دوره از انتخابات مهلت داده شد اما خوشبختانه هیچ گونه شکایتی به این مرکز ارسال نگردید.

فرماندار لارستان در ادامه انتصاب حجت الاسلام سید مختارموسوی را به عنوان امام جمعه لار تبریک گفت و خاطر نشان کرد: وظیفه دینی، شرعی و قانونی کلیه مسوولین لارستان این است که نهایت همکاری و تعامل را با امام جمعه شهرستان داشته باشند و از نظرات و پیشنهادات ایشان به منظور پیشبرد امورات استفاده کنند.

نجیب زاده ضمن تاکید بر جدی گرفتن تمام نکات ایمنی توسط مسوولین ذیربط در مراسم چهارشنبه سوری، گفت: مسئولین لارستان بایستی با تبلیغات خود، خطرات چهارشنبه سوری را به گوش مردم برسانند تا از هرگونه حادثه دلخراش ممانعت بعمل آید.

معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه لارستان در پایان به کلیه مسوولین تاکید کرد تا در ایام نوروز نیز به امورات مردم رسیدگی شود.

همچنین نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در این دوره از انتخابات نشان از افتخار نظام است.

دکتر جمشید جعفرپور ضمن تشکر از مردم که در گرمابخشی به این افتخار ملی نقش داشتند تا این انتخابات با امنیت و نظم خاصی برگزار شود، بیان داشت: امیدواریم سال ۹۵ سال همدلی و همراهی مجلس، دولت و قوه قضاییه در اهتزاز و کمک به قدرت بخشی بیش از پیش به نظام جمهوری اسلامی باشد.

وی تابعیت و پیرو راه ولایت را یکی از وظایف سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه دانست و خاطرنشان کرد: خداوند بزرگ را شاکریم که در آخرین روزهای سال ۹۴ امام جمعه لار منصوب شد که این امر در واقع یک عیدی از سوی خداوند به مردم لارستان بزرگ به شمار می آید.

نماینده مردم لارستان، خنج و گراش در مجلس شورای اسلامی افرود: امیدواریم حضور پرخیر و برکت حجت الاسلام سید مختارموسوی در خطبه های نماز جمعه لار بتواند درس های اخلاق که گمشده فعلی ما به حساب می آید در تحلیل های عمیق از دین داری بروز و وظایفی که مسلمانان دارند ارائه کند.

جعفرپور مردم لارستان را افرادی متدین، ولایی، عالم دوست که همیشه در زیرسایه علمای صاحب نفس حضور داشتند دانست و تصریح کرد: در دوره ای که خداوند بار دیگر خدمت توفیق را بنده داد، امیدوارم با همکاری مسوولین و مدیران اجرایی شهرستان لارستان در انجام وظایف خود موفق عمل کنم.

امام جمعه جدید لار نیز در ادامه ضمن برشمردن اهمیت جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اینکه این نظام ثمره خون شهدا و مجاهدت عظیم از عاشورا تا به امروز است، اظهار داشت: همه مسوولین، مسوولیت مهمی در این نظام مقدس دارند و بایستی خود را مدیون شهیدان بدانند.

حجت الاسلام سید مختارموسوی با بیان اینکه امروزه فرمایشات مقام معظم رهبری در منطقه دگرگونی ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: رسانه های استکباری و بیگانه در جهان با تبلیغات سوء، دنیا را منفعد خود می کنند اما ایران اسلامی ما با سخنان رهبر معظم انقلاب آرامش پیدا می کند که این امر یک کرامت الهی به شما می آید که خداوند بزرگ به ایشان عنایت کرده است.

وی با اشاره به اینکه این نظام مقدس سه رکن دارد، گفت: اولین رکن اسلام است و همه ما وظیفه داریم تا در اخلاق و رفتار خود اسلامی برخورد کنیم و شواهد اسلامی را بزرگ بداریم.

امام جمعه لار دومین رکن نظام را مردم عنوان کرد و افزود: احترام به مردم و حفظ آنها در صحنه بسیار مهم است به طوری که همه مردم باید احساس کنند که مسوولین خادمان آنها هستند.

وی با بیان اینکه رکن سوم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است، تصریح کرد: ولایت فقیه خار چشم دشمنان مکتب اهل بیت(ع) است و دشمنان اسلام تمام تلاش خود را بکار بستند تا این رکن را مورد خدشه قرار دهند اما ملت بزرگ ایران با ولایت مداری همه نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.

وی در پایان سخنانش جایگاه ائمه جمعه را جایگاه خدمتگذاری و فراجناحی دانست و اعلام کرد که به عنوان یک خادم در خدمت همه اقشار جامعه این شهرستان خواهد بود.