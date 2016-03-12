رشد ۶۱۶ درصدی کشفیات مواد مخدر در کرج/۲۰۰ هزار مواد محترقه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید حسین سید حقیقی ظهر امروز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله حوزه تحت پوشش خود پرداخت و اظهار کرد: یکی از اولویت های نیروی انتظامی در سال جاری برخورد با عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر بود که در این راستا با اهتمام ویژه نیروی انتظامی استان البرز و شهرستان کرج، میزان کشفیات مواد مخدر بیش از ۶۱۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت.

افزایش ۲۱۷ درصدی کشفیات سلاح غیرمجاز

فرمانده انتظامی شهرستان کرج ادامه داد: در حوزه قاچاق سوخت و سلاح غیرمجاز نیز به ترتیب با افزایش ۲۱۷ و ۵۶ درصدی کشفیات طی سال جاری مواجه بودیم، همچنین در حوزه وقوع جرم سرقت کاهشی پنج درصدی رخ داد که ۷۱ درصد از وقوعات نیز منجر به کشف شد.

کاهش ۶۶ درصدی جرائم دورن سازمانی پلیس کرج

وی افزود: در حوزه دورن سازمانی نیز امسال یکی از سال های موفق در ارتباط با صحت عمل و عزت نفس کارکنان بود بنحوی که تخلفات دورن سازمانی با کاهش چشمگیر ۶۶ درصدی وقوع جرائم نسبت به سال گذشته مواجه شد و این مساله ناشی از توجه مسئولان ناجا به حوزه دورن سازمان و بهره گیری از نیروهای کارآمد و پاک دست باری خدمت به شهروندان است.

سید حقیقی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ایام پایانی سال و تمهیدات پلیس برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان بیان کرد: برای حفظ امنیت و نظم در چهارشنبه آخر سال دو مقوله از سوی نیروی انتظامی مورد توجه قرار گرفته است، اولین مقوله در قالب اقدامات ایجابی تعریف می شود که همان اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح جامعه با محوریت مدارس و دانش آموزان است، دومین مقوله نیز اقدامات سلبی است که در این زمینه اقدامات پیشگیرانه برای پاکسازی معابر، اماکن عمومی و احدهای صنفی عرضه کننده مواد محترقه تشدید شده است.

کشف ۲۰۰ هزار مواد محترقه و ۳.۲ تن اکسید سرب/ ۸۱ متخلف دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: با انجام ماموریت های ویژه در قالب طرح تاکنون بالغ بر ۲۰۰ هزار انواع مواد محترقه و ۳.۲ تن اکسید سرب که برای ساخت مواد منفجره بکار می رود از متخلفان کشف شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد داشته است، همچنین ۸۱ نفر در رابطه با تهیه و توزیع مواد محترقه در شهرستان کرج دستگیر شده اند.

وی خطاب به خانواده ها خواستار دقت و توجه والدین بر رفتار و معاشرت فرزندان شد و خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به هیچ وجه مخالف شادی طبیعی و عادی شهروندان نیست اما به منظور حفظ امنیت و آرامش جامعه با هنجارشکنان و مزاحمان امنیت عمومی برخورد خواهد کرد در این راستا همچنین خودروهایی که از طریق راهبندان های تصنعی و عمدی و پرتاب مواد محترقه به خیابان برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند، توقیف خواهد شد و افراد دخیل نیز بازداشت شده و تا پایان تعطیلات تحت نظر خواهند بود.

استقرار پاس های خودرویی و موتوری در ایام عید برای پیشگیری از سرقت منازل

سید حقیقی در پایان افزود: با توجه به شلوغی مراکز خرید و مجتمع های تجاری در ایام پایانی سال، اجرای طرح های ویژه با محوریت پوشش مطلوب انتظامی در حوالی این مراکز در دستور ار پلیس قرار گرفت که با شدت و قوت تا تحویل سال جدید دنبال می شود، یکی دیگر از موضوعات نیز سرقت منازلی است که با آغاز تعطیلات خالی از سکنه می شود لذا با استقرار پاس های خودرویی، موتوری و پیاده در محلات تلاش داریم تا با پوشش مناسب انتظامی از سرقت ها جلوگیری به عمل آید.