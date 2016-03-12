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۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۴

دبیر برگزاری سومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه های كشور:

المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در قزوین به پایان رسید

المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در قزوین به پایان رسید

قزوین- دبیر برگزاری سومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی كشور گفت: المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی کشور با قهرمانی منطقه ٩ در قزوین به پایان رسید.

اردشیر موحد دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی سراسر کشور بعد از پنج روز با شركت یک هزار نفر برگزار و در مجموع مناطق ٩، ٣ و ٢ عناوین برتر را كسب كردند.

دبیر برگزاری سومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی كشور بیان کرد: این دوره از رقابت ها با شركت تیم های دانشجویی از ٩ منطقه كشور و به مدت پنج روز در قزوین در دو بخش آقایان و بانوان و در ١٢ رشته ورزشی كشتی آزاد و فرنگی، دو و میدانی، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا و تكواندو و با شركت نزدیک به یک هزار ورزشكار، مربی، سرپرست، داور و عوامل اجرایی به میزبانی دانشگاه رجاء قزوین برگزار شد.

موحد دانش افزود: در رقابت های كشتی آزاد و فرنگی منطقه ٢ به عنوان نخست رسید و در تنیس روی میز مردان و زنان هم منطقه ٣ قهرمان شد.

وی خاطر نشان كرد: در مسابقات شنا دو بخش هم منطقه ٩ عنوان قهرمانی را كسب كرد و در دو و میدانی هم منطقه ٩ قهرمان مردان و زنان شد.

دبیر برگزاری سومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی كشور گفت: در رقابت های بدمینتون اقایان منطقه ٩ و در بدمینتون بانوان منطقه ٤ عنوان برتر را به خود اختصاص دادند. و در رقابت های تكواندو مردان و زنان به ترتیب مناطق ٢و ٣ قهرمان شدند.

اردشیر موحد دانش افزود: مجموعه های ورزشی دانشگاه رجاء، دانشگاه بین الملل امام خمینی، استخر پیام و ورزشگاه سردار آزادگان در شهر قزوین برای پنج روز از دانشجویان دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی میزبانی كردند.

موحد دانش با بیان اینكه بزرگ ترین كاروان متعلق به قزوین است گفت: بزرگ ترین كاروان را منطقه ٤ و بزرگ ترین تیم دانشگاهی را استان قزوین با نزدیک به ٤٠ ورزشكار تشكیل می دادند كه در پایان موفق به كسب یك عنوان قهرمانی، ٢ مقام نایب قهرمانی و دو عنوان سومی و در جایگاه چهارم مجموع ایستادند.

سومین دوره المپیاد ورزشی دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی دانشگاه های سراسر كشور از ١٧ تا ٢١ اسفند به میزبانی دانشگاه رجاء در قزوین برگزار شد.

کد مطلب 3578879

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