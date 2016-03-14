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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۳

رئیس دانشگاه خبر داد:

راه اندازی دوره های مشترک دانشگاه اصفهان با فرانسه و آلمان

راه اندازی دوره های مشترک دانشگاه اصفهان با فرانسه و آلمان

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: از سال آینده دوره های مشترک آموزشی این دانشگاه با دانشگاه های دو کشور فرانسه و آلمان آغاز می شود.

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق تفاهمی که دانشگاه اصفهان با دانشگاه های استراسبورگ فرانسه و فرايبورگ آلمان منعقد کرده است این دانشگاه دوره های مشترک آموزشی را در زمینه های علوم انسانی و علوم پایه با این دو دانشگاه اروپایی برگزار خواهد کرد.

وی افزود: درحال برنامه ریزی برای اجرای دوره های مشترک با دانشگاه های استراسبورگ فرانسه و فرايبورگ آلمان هستیم.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته نیز از سوی این دانشگاه دانشجویان برای فرصت مطالعاتی ۶ ماهه به دانشگاه فرایبورگ آلمان اعزام شده اند.

طالبی خاطرنشان کرد: طبق تفاهم نامه دانشگاه های اصفهان، استراسبورگ فرانسه و فرايبورگ آلمان قرار است این سه دانشگاه در زمینه تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنفرانس های مشترک و برگزاری دوره های کوتاه مدت مشترک همکاری کنند.

کد مطلب 3578885

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