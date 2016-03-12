برگزاری ۱۵۸جلسه آموزشی برای مشترکان برق استان همدان

لیدا یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه اقتصادی استان و افزایش جمعیت در بالا رفتن مصرف و آلودگی محیط زیست تاثیرگذار است، اظهار داشت: در ۶ سال اخیر میزان مصرف برق استان۲۰ درصد رشد داشته است.
وی افزود: تولید انرژی منشأ اصلی افزایش دمای کره زمین و انتشار آلایندهها است که بهینهسازی مصرف میتواند از رشد آن جلوگیری کند.
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به بیش از ۷۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی منصوبه در کشور گفت: به علت کاهش بازدهی نیروگاهها در فصول گرم ۵۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات از آن قابل استحصال و بهرهبرداری است.
وی با بیان اینکه بهینهسازی مصرف و کاهش تقاضا از مهمترین راههای تضمین استمرار برق رسانی به مشترکان است، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۶۸۰ هزار مشترک در استان از برق استفاده میکنند که بهینهسازی مصرف تنها با همراهی آنان میسر است.
یوسفی اظهار داشت: صرفهجویی در مصرف برق کمک بزرگی به توسعه، نوسازی و بهسازی شبکه برق است و با توجه به این امر از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص جلب همراهی مردم برای مدیریت مصرف افزود: از ابتدای سال جاری در استان همدان ۱۵۸جلسه آموزشی برای مشترکان در تعرفههای مختلف خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی برگزار و ۵۱۲ هزار برگه بروشور در این زمینه توزیع شده است.
اجرای طرح همیار برق در مقاطع ابتدایی
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با تأکید بر نقش مهم رسانهها در فرهنگسازی بیان داشت: از دیگر اقدامات انجام شده شرکت استفاده از ظرفیت مطبوعات و صداو سیما در راستای فرهنگسازی و ترویج مدیریت مصرف بوده است.
وی اضافه کرد: در خصوص طرح همیار برق نیز اقدامات خوبی انجام شده و در حال حاضر برای دانشآموزان مقطع ابتدایی در دست اجرا است.
یوسفی یادآور شد: مراجعات حضوری کارشناسان برای ارائه آموزشهای لازم در مساجد، واحدهای تجاری، صنعتی و ادارات نیز انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای مشارکت صنایع و کشاورزان با شرکت در فصل تابستان عنوان کرد: صنعتگران، کشاورزان، مدیران انرژی اصناف و ادارات میتوانند با مشارکت در طرحهای کاهش پیک بار تابستان یاریگر ما در گذر موفقیتآمیز از تابستان باشند و از تخفیف ویژه این طرحها برخوردار شوند.
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از مدیران دستگاههای دولتی خواست تا با مشارکت در کاهش مصرف برق و بهینهسازی سیستمهای روشنایی، سرمایشی و تجهیزات اداری یاری بخش صنعت برق در فصل گرما باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روزهای پایانی سال گفت: با توجه به این ایام توصیه میشود هنگام خانه تکانی تمیز كردن لامپها و حبابها را در برنامه قرار دهند چراکه این امر باعث افزایش نوردهی آنها میشود.
یوسفی با بیان اینکه باید لولههای پشت یخچال فریزر حداقل سالی دو بار گردگیری شود، افزود: این كارها باعث انتقال حرارت بهتر بین هوا و لولهها خواهد شد.
وی ابراز داشت: اتصال شارژر موبایل، رایانه، لوازم صوتی و تصویری به پریز بدون استفاده از آنها جزو مصارف پنهان برق است كه با شناسایی و حذف آنها بهتنهایی ۱۰ درصد در مصرف برق صرفهجویی میشود.
نظر شما